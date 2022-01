आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़

All Schools And Colleges Will Remain Closed :भारत में कोरोना के नए केस दिन प्रतिदिन तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। नए केसो से हालत बिगड़ते जा रहे हैं। देश में लगभग लाखों में केस बढ़ रहे हैं वही बीते 24 घंटे में हरियाणा में रविवार को कई महीने के बाद एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 5166 केस नए आए हैं। पिछले 9 दिन की बात करें तो राज्य में 9 गुना मामले कोरोना के बढ़ गए हैं। तेजी से फैल रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने जहां एक तरफ नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाते हुए शाम 6 बजे तक ही दुकानें खोलने के आदेश दे रखे हैं। उसके बाद भी कोरोना के केस कम होने की बजाए बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेज के बंद करने के आदेश जारी किया है।

26 जनवरी तक शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद All Schools And Colleges Will Remain Closed

प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि हरियाणा में 26 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बता दें कि पहले के आदेशों के मुताबिक कल यानि 12 जनवरी तक ही स्कूूलों और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश राज्य सरकार ने जारी किए थे।(All Schools And Colleges Will Remain Closed)

गुरुग्राम और फरीदाबाद बने कोरोना के हॉट स्पॉट All Schools And Colleges Will Remain Closed

हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना अपना विकराल रूप दिखाने लगा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो यहां एक दिन में रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 5166 मामले कोरोना के मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अकेले गुरुग्राम में 2388 ने मामले मिले हैं। वहीं फरीदाबाद में 878, सोनीपत -146, करनाल-181, पंचकूला- 418, अंबाला-420, रोहतक-158, पानीपत-97, कुरुक्षेत्र-65 और यमुनानगर में 60 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में मिल रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सावधानी बरतने और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। सरकार द्वारा निरंतर समीक्षा बैठकों का आयोजन कर हालत पर नजर रखी जा रही है।

हरियाणा में नो मॉस्क-नो सर्विस लागू All Schools And Colleges Will Remain Closed

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि नो मास्क-नो सर्विस को अपनाएं, ताकि कोरोना महामारी को हराया जा सके। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दी। उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा कि कोरोना को हराने और इससे बचाव के लिए सभी को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हालात पर काबू पाना मुश्किल होगा।

कोरोना ने बंद कराई जेलों में रेगुलर मुलाकात

दूसरी ओर कोरोना का असर जेलों में भी साफ देखने को मिल रहा है। जेल में आने वाले नए कैदियों को निर्धारित पीरियड के तहत क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेलों में बंदियों व कैदियों से उनके परिजनों की होने वाली रेगुलर मुलाकात को भी बंद कर दी गई है। वहीं जेल स्टाफ को भी कोविड नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। (All Schools And Colleges Will Remain Closed)

