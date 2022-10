हिसार। Adampur area is the family of former CM Chaudhary Bhajanlal : राज्य सभा सांसद कार्तिक शर्मा ने आज भव्य बिश्नोई के समर्थन में आदमपुर में तूफानी दौरे किए और भव्य के लिए लोगो से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि आदमपुर चौधरी भजनवाल परिवार का हमेशा से गढ रहा औरे आदमुपर क्षेत्र चौधरी पूर्व सीएम चौ. भजनलाल का परिवार है यह सीट चौधरी भजनलाल परिवार की रही है और भविष्य में भी इस सीट पर उनके परिवार के लोग हमेशा काबिज रहेगे। ंवे आदमपुर के गांव मोहब्बतपुर, मोडा खेडा, घुडसाल, सहित अन्य गांव में चुनावी दौर रहे थे।

भव्य बिश्नोई का जीतना लगभग तय : कार्तिक शर्मा

कार्तिक शर्मा ने कहा कि अपने संबोधन में कहा कि भव्य बिश्नोई का जीतना लगभग तय है और वे भारी मतो से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भव्य को मैने पूछा था कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते है तो आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में और प्रदेश मनोहर लाल के राज में तरक्की विकास के पथ पर है। प्रधानमंत्री ने धारा 370 खत्म कर देश का सपना पूरा किया और मुख्यमंत्री ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी के सपने को साकार किया है। ऐसे बीजेपी सरकार की नीतियां उन्हें काफी पस्ांद आई है वे भी उनकी नीतियों पर चल कर राजनीति में आकर लोगों की सेवा करना चाहते है।

राज्य सभा सांसद कार्तिक शर्मा ने की आदमपुर की जनता से अपील की है कि भव्य और से भजनलाल दोनों की राशि एक है तो आदमपुर के बेटे को ज्यादा से ज्यादा वोट्स देकर विजयी बनाये। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में दूसरी पाटियों कांग्रेस, आप व इनेलो का कोई वजूद नही है क्योंकि इन प्रत्याशियों को आदमपुर की जनता नकार चुकी है। उन्होने कहा कि पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ही आदमपुर के हलके का ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले लगभग पौने तीन सौ करोड़ रुपये के विकास कार्य आदमपुर में करवा चुके है।

