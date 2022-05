पति पत्नी के शराब पीने पर टोकने से था नाराज. फंदा लगाकर आत्महत्या की कोशिश

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

पानीपत(A man tried to commit suicide by hanging) शहर के सेक्टर-6 स्थित ऑटो मोबाइल कंपनी में काम करने पर वाले एक व्यक्ति फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक उसके बेटे ने दरवाजा तोड़कर पिता को फंदे से नीचे उतारा। आनन-फानन में परिजन एक ऑटो से उसे ‌सामान्य अस्पताल ले पहुंचे। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया है। पति पत्नी के शराब पीने पर टोकने से नाराज़ था। इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया था।

शराब पीने पर टोकने से दोनों का झगड़ा हो गया था

सेक्टर-6 निवासी सोनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पति रामलाल और वह ऑटो मोबाइल कंपनी में काम करते हैं और कंपनी परिसर में ही रहते हैं। उसने पति रामलाल को शराब न पीने को कहा था। वह सोमवार सुबह ड्यूटी पर चली गई थी। जब वह शाम बाद कमरे पर आई तो पति नशे में मिला। इस पर पति के साथ नोकझोंक हुई। तभी पति ने कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर फंदा लगा लिया। बेटे देवेंद्र ने दरवाजा तोड़कर पति को बचाया। उन्हें सिविल अस्पताल में लेकर आए। पीड़ित तीन बेटों और एक बेटी का पिता है।

