आज समाज डिजिटल, अंबाला:

49 People Sick : स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अंबाला छावनी में नवरात्र की पहली रात को व्रत खोलने के लिए बनाए कुट्टू के आटे की रोटी और पकोड़े 49 माता के भक्तों को बीमार कर गए। कुट्टू के आटे की रोटी और पकोड़े खाते ही उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। ज्यादातर लोगों को उल्टी, दस्त सहित सांस लेने में परेशानी हुई।

तबीयत खराब होते ही पहुंचे अस्पताल 49 People Sick

तबीयत खराब होती देख परिजन उन्हें कैंट के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचने शुरू हो गए। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड कुट्टू के आटे से प्रभावित मरीजों से भर गया। अस्पताल में दाखिल मरीजों का कहना है कि लगभग सभी ने एक ही किराना की दुकान से कुट्टू का आटा खरीदा है। कुट्टू की रोटी खाने के दो घंटे के भीतर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टी, दस्त शुरू होने के साथ घबराहट होने लगी।

सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया 49 People Sick

मरीजों का कहना है कि परिजनों ने उन्हें कैंट के नागरिक अस्पताल इलाज के लिए दाखिल करवाया है । प्राथमिक उपचार के बाद ज्यादातर मरीजों को छुट्टी दे दी गई है । केवल तीन मरीज अस्पताल में उपचाराधीन हैं। वहीं दूसरी और इन मरीजों का इलाज कर रही मेडिकल अधिकारी की मानें तो देर रात कुट्टू का आटा खाने से प्रभावित 49 मरीज अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किये गए थे। जिन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और ठीक होने पर 46 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब केवल एक हो परिवार के तीन मरीज उपचारधीन है।

