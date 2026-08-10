Haryana News: 9 महीने पहले हुई थी शादी, ससुरालियों से परेशान युवती ने दी जान, चिट्ठी पढ़कर निकल आएंगे आंसू

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Amit Upadhyay
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Kaithal Dowry Death News: हरियाणा के कैथल में 24 साल की एक विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना के चलते जान दे दी। शादी के करीब 9 महीने बाद हुई इस मौत से पहले दो पन्नों की चिट्ठी में उसने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर गंभीर आरोप लगाए। मृतका के पास एक भावुक चिट्ठी भी मिली है।
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ज्योति ने अपनी मौत से पहले एक चिट्ठी लिखकर ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने के आरोप लगाए हैं। (File Photo)

Kaithal Latest News: हरियाणा की एक बेटी के सपनों की शुरुआत शादी के साथ हुई थी। महज 9 महीने बाद उसके मायके में मातम पसर गया। कैथल के पुंज मोहल्ले में करीब 24 वर्षीय विवाहिता ज्योति की मौत ने उसके परिवार को तोड़कर रख दिया। मौत से पहले लिखी गई दो पन्नों की चिट्ठी ने इस पूरे मामले को और भी दर्दनाक बना दिया है। इस चिट्ठी में ज्योति ने अपने पति और ससुराल पक्ष के कुछ लोगों पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली बात वह अपील है, जिसमें उसने लिखा- ‘अगर सच में दुनिया में गरीब के लिए न्याय नहीं है तो गरीब की बेटियों की बलि चढ़ाना बंद करो।’ अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

दो पन्नों की चिट्ठी में बयां किया दर्द 

मौत से पहले ज्योति ने चिट्ठी में लिखा, “मेरी शादी के बाद ही मेरी सास मुझे ताने देने के लिए रोज-रोज ताने देती थी। ससुराल वालों ने मुझे ऐसे फंसाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे सारे शहर में झूठा बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे ससुर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और गाली-गलौज की। मेरी ननद ने मेरे साथ और मेरे भाई के साथ बदतमीजी की। मेरे ससुर और सास मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें करने लगे। उन्होंने मेरी जिंदगी नरक की है। मेरे पति ने झूठा केस दर्ज करवा दिया। मैंने अपने परिवार को बहुत कुछ सहते हुए देखा है। मेरे पास कोर्ट-कचहरी के लिए और कोई भी पैसा नहीं है। अगर गरीब के लिए इस दुनिया में न्याय है तो गरीब की बेटियों की बलि चढ़ाना बंद करो और मुझे न्याय दिलाओ। नहीं तो गरीब ऐसे ही मरती रहेंगी और लालची लोग बढ़ते रहेंगे।”

नवंबर 2025 में हुई थी ज्योति की शादी

मृतका के मामा बजरंग राज के अनुसार ज्योति की शादी नवंबर 2025 में नवीन के साथ हुई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार शादी में जरूरी सामान दिया था। परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ज्योति को दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जाने लगा। परिजनों के मुताबिक प्रताड़ना धीरे-धीरे बढ़ती गई और ज्योति मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी। सोमवार को उसकी मौत की खबर ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। ज्योति द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी में उसने अपने माता-पिता की आर्थिक स्थिति का जिक्र किया है। परिजनों के मुताबिक उसने लिखा कि उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी की थी, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष की मांगें खत्म नहीं हुईं। चिट्ठी में ज्योति ने अपने साथ हुए व्यवहार और प्रताड़ना को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

दहेज के लिए किया गया परेशान

ज्योति के मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार शादी में सब कुछ देने की कोशिश की, लेकिन ससुराल पक्ष की मांगें जारी रहीं। परिजनों ने मामले में नामजद सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वे न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। शहर थाना पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दहेज से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।