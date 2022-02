14 Thousand Ponds Will Be Renewed in Haryana 14 हजार तालाबों के नवीनीकरण किया जाएगा 600 करोड़ रुपए की धनराशि जारी

आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़ :

14 Thousand Ponds Will Be Renewed in Haryana : हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने (Haryana Deputy CM Dushyant Chautala) बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के करीब 14 हजार तालाबों का मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नवीनीकरण किया जाएगा जिसके लिए 600 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के तहत लगभग 4500 तालाबों के पानी की सफाई के लिए ‘हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण’ को निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नई टेक्नोलॉजी से ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे तालाब का पुराना पानी कृषि क्षेत्र में प्रयोग होता रहे और नहरों से नया पानी तालाब में आता रहे।(14 Thousand Ponds Will Be Renewed in Haryana) उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई गांवों की गलियां पानी से भरी रहती हैं, इस गंदे की निकासी का कोई स्थायी प्रबंध नहीं है जिसके कारण कई बार लोगों के आपसी झगड़े भी होते हैं।

गांव की फिरनी के साथ सडक़ें तो बना दी गई हैं परंतु उन सडक़ों के पास घरों से निकले गंदे पानी का भराव बना रहता है जिसके कारण वे (14 Thousand Ponds Will Be Renewed in Haryana) सडक़ें भी जल्दी टूट जाती हैं। उन्होंने अधिकारियों को फिरनी के साथ-साथ पानी की निकासी के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।

