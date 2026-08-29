Nuh News: नूंह में बनेगा 100 बेड का अस्पताल, सीएम सैनी ने रखी नींव

सीएम ने 175 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं दी सौगात

Nuh News, (आज समाज), नूंह: हरियाणा के नूंह में 100 बेड का अस्पताल बनेगा। सीएम नायब सैनी ने शनिवार को अस्पताल की नींव रखी। इसके अलावा सीएम ने जिले को 175 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की करीब 163 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं और मेवात विकास अभिकरण की 11.18 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। सीएम सैनी शनिवार को नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल होने नूंह पहुंचे थे। कार्यक्रम नूंह की नई अनाज मंडी में आयोजित किया गया था।

मेवात को मिले 1054 नए शिक्षक

नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि मेवात क्षेत्र के लिए यह अत्यंत खुशी की बात है कि आज इस क्षेत्र को 1054 नए शिक्षक मिलने जा रहे हैं। मेवात में प्राथमिक शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से ये नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि कभी शिक्षा के मामले में पिछड़ा माना जाने वाला मेवात क्षेत्र अब होनहार और प्रतिभाशाली बच्चों का क्षेत्र बन चुका है।

सीएम ने 70 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 39.90 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दो प्रमुख योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता राशि जारी की, इसके तहत क्षेत्र के 70 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 39 लाख 90 हजार रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। इसके अंतर्गत 1364 विद्यार्थियों को 52 लाख 44 हजार रुपए की छात्रवृत्ति राशि जारी की गई।

प्रदेश के 450 स्कूलों का किया जाएगा कायाकल्प

शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ने आगामी योजनाओं की घोषणा की ओर कहा कि राज्य के 450 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें से 200 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

अस्पताल के निर्माण पर खर्च होंगे 155.49 करोड़, मिलेंगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं

कार्यक्रम की सबसे बड़ी घोषणा 155.49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 100 बेड के जिला सामान्य अस्पताल की रही। पुराने सीएचसी नूंह परिसर में बनने वाले इस अस्पताल का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। अस्पताल के निर्माण से नूंह जिले के लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने पुनहाना सीएचसी में 50 लाख रुपए की लागत से बने बीपीएचयू भवन और मांडीखेड़ा में 1.54 करोड़ रुपए की लागत से बने टीबी कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं अडबर, छारोड़ा, कंकरखेड़ी, नई, सिरौली और इंडरी में उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा पढ़ेनी और पिनगवां में बीपीएचयू भवनों का शिलान्यास किया गया।

इन परियोजनाओं का किया शिलान्यास

मेवात विकास अभिकरण के तहत भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी मिली। नूंह में 2.45 करोड़ रुपए की लागत से पब्लिक पार्क, पिनगवां में 1.80 करोड़ रुपए से खेल स्टेडियम का नवीनीकरण, 100 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र, 33 स्कूलों में बालिका शौचालय, हथीन में पुस्तकालय, 14 स्कूलों में सोलर प्लांट और 10 स्कूलों में खेल मैदान जैसी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।

इसके अलावा शाहपुर-नांगली और कामेड़ा स्टेडियम, 16 स्कूलों में खेल मैदान तथा मुख्यमंत्री मेवात गरीब मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरण सहित तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने पिनगवां के गांव लाहबास में 86.17 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अल्वी भवन का भी शिलान्यास किया।

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