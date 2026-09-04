Gurugram-Delhi Traffic Alert: शिव मूर्ति के पास भारी जलभराव, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें कौन सा रूट सही

गुरुग्राम और दिल्ली के कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने सड़क की स्थिति को बद से बदतर कर दिया. जगह जगह पर पानी जम गया और स्थिति ऐसी हो गई की सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही नजर आ रही थी. कुछ घंटों हुई बारिश ने कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी.

नई दिल्ली. भारत में इस मानसून पूरे जोर पर है और बारिश ने हर जगह मुश्किल खड़ी कर रखी है. शुक्रवार को हुई बारिश ने गुरुग्राम और दिल्ली में जगह जगह जलजमाव की स्थिति पैदा कर दी. इसकी वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया और सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिली. स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की.

गुरुग्राम और दिल्ली के कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने सड़क की स्थिति को बद से बदतर कर दिया. जगह जगह पर पानी जम गया और स्थिति ऐसी हो गई की सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही नजर आ रही थी. कुछ घंटों हुई बारिश ने कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी. बादल जमकर बरसे और जिसका असर गुरुग्राम-दिल्ली मार्ग पर भी देखने को मिला. बरसात का सबसे ज्यादा प्रभाव शिव मूर्ति के पास की सड़क पर देखने को मिला. यहां के आस पास में पानी इतना ज्यादा भर गया कि सड़क जाम हो गया. जलभराव की वजह से यातायात का दबाव बढ़ गया है. आती जाती दोनों तरफ की गाड़ियों में बैठे लोगों को जाम में फंसने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

जल जमाव की वजह से जाम को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों से अपील की है कि वे शिव मूर्ति वाले मार्ग पर जाने से बचें. इस तरह से जाने की जगह किसी और रास्ते का इस्तेमाल करें. ट्रैफिक पुलिस ने बताया, गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों में चल रहे लोग इफको चौक से यू-टर्न लेकर एमजी रोड की तरफ जा सकते हैं. वहां से आगे जाने वाले आया नगर बॉर्डर से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं.