Gurugram-Delhi Traffic Alert: शिव मूर्ति के पास भारी जलभराव, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें कौन सा रूट सही

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Viplove Kumar
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गुरुग्राम और दिल्ली के कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने सड़क की स्थिति को बद से बदतर कर दिया. जगह जगह पर पानी जम गया और स्थिति ऐसी हो गई की सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही नजर आ रही थी. कुछ घंटों हुई बारिश ने कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी.
गुरुग्राम-दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट: शिव मूर्ति के पास भारी जलभराव, वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग की सलाह

नई दिल्ली. भारत में इस मानसून पूरे जोर पर है और बारिश ने हर जगह मुश्किल खड़ी कर रखी है. शुक्रवार को हुई बारिश ने गुरुग्राम और दिल्ली में जगह जगह जलजमाव की स्थिति पैदा कर दी. इसकी वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया और सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिली. स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की.

गुरुग्राम और दिल्ली के कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने सड़क की स्थिति को बद से बदतर कर दिया. जगह जगह पर पानी जम गया और स्थिति ऐसी हो गई की सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही नजर आ रही थी. कुछ घंटों हुई बारिश ने कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी. बादल जमकर बरसे और जिसका असर गुरुग्राम-दिल्ली मार्ग पर भी देखने को मिला. बरसात का सबसे ज्यादा प्रभाव शिव मूर्ति के पास की सड़क पर देखने को मिला. यहां के आस पास में पानी इतना ज्यादा भर गया कि सड़क जाम हो गया. जलभराव की वजह से यातायात का दबाव बढ़ गया है. आती जाती दोनों तरफ की गाड़ियों में बैठे लोगों को जाम में फंसने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

जल जमाव की वजह से जाम को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों से अपील की है कि वे शिव मूर्ति वाले मार्ग पर जाने से बचें. इस तरह से जाने की जगह किसी और रास्ते का इस्तेमाल करें. ट्रैफिक पुलिस ने बताया, गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों में चल रहे लोग इफको चौक से यू-टर्न लेकर एमजी रोड की तरफ जा सकते हैं. वहां से आगे जाने वाले आया नगर बॉर्डर से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।