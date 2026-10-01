Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमत में कितना हुआ बदलाव? जानें हिमाचल में आज क्या है रेट

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 1 October 2026: हिमाचल में 1 अक्तूबर को सोने-चांदी के भाव ने बढ़ाई हलचल! 24 कैरेट सोना ₹14,501 प्रति ग्राम तक पहुंचा, जबकि चांदी ₹2.45 लाख प्रति किलो के करीब-जानें आज के ताजा रेट।

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 1 October 2026: हिमाचल प्रदेश में आज यानी 1 अक्तूबर, 2026 को सोने और चांदी की कीमतों पर बाजार की नजर बनी हुई है। राज्य में सोने के भाव शुद्धता के आधार पर अलग-अलग हैं। उपलब्ध कीमतों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,501 प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम भी अपनी शुद्धता के अनुसार अलग स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

24 कैरेट सोने का भाव

24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला सोना माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में 1 अक्तूबर को इसका भाव करीब ₹14,501 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। निवेश के लिहाज से शुद्ध सोने की कीमत पर बाजार में विशेष ध्यान रहता है।

22 कैरेट सोने की कीमत

आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का व्यापक इस्तेमाल होता है। आज हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹13,810 प्रति ग्राम है। इसकी कीमत 24 कैरेट सोने की तुलना में कम है, क्योंकि इसमें अन्य धातुओं का मिश्रण होता है।

18 कैरेट सोने का भाव

18 कैरेट सोने की कीमत आज करीब ₹11,299 प्रति ग्राम है। कम शुद्धता के कारण इसका भाव 22 और 24 कैरेट सोने से नीचे रहता है। खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार में लागू दर और मेकिंग चार्ज की जानकारी लेना जरूरी है।

हिमाचल में चांदी का आज का रेट

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी बाजार की गतिविधियों के अनुसार बदलाव देखने को मिलता है। 29 सितंबर, 2026 को हिमाचल प्रदेश में चांदी का भाव करीब ₹245 प्रति ग्राम है। वहीं, एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,45,000 है।

नोट: सोने-चांदी की कीमतें शहर, बाजार, शुद्धता, टैक्स और अन्य शुल्क के अनुसार अलग हो सकती हैं। खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि करें।