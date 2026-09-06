Punjab News: पंजाब में स्वाइन फ्लू से पहली संदिग्ध मौत, जालंधर सिविल अस्पताल में भर्ती था मरीज, H1N1 टेस्ट पॉजिटिव

पंजाब में स्वाइन फ्लू से इस साल पहली संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. यह मामला पंजाब के जालंधर से सामने आ रहा है. सिविल अस्पताल में भर्ती एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई. मरीज का कुछ दिन पहले ही H1N1 टेस्ट कराया गया था जो पॉजिटिव आया था.

जालंधर. देशभर में धीरे धीरे स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण अपने पैर पसार रहा है और डॉक्टर इसे लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हैं. सरकार की तरफ से इसे फैलने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं. इस बीच पंजाब में स्वाइन फ्लू से इस साल पहली संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. यह मामला पंजाब के जालंधर से सामने आ रहा है. सिविल अस्पताल में भर्ती एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई. मरीज का कुछ दिन पहले ही H1N1 टेस्ट कराया गया था जो पॉजिटिव आया था.

जलंधर की इस घटना के सामने आने के बाद से ही आस पास में डर का माहौल है. स्वाइन फ्लू के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई. डॉक्टरों का भी इस मामले में बयान सामने आया है. उनका कहना है कि यह बात साफ नहीं है कि उसकी मौत स्वाइन फ्लू की वजह से हुई है. किसी दूसरी बीमारी की वजह से भी उनकी मौत हो सकती है. जानकारी के मुताबिक इस मरीज को इलाज के लिए जालंधर सिविल अस्पताल लाया गया था. जब उनको भर्ती कराया गया तो हालत काफी खराब थी. जांच के दौरान उसका H1N1 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया. इसके बाद अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था. इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई.

स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की तरफ से मौत के बाद मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. डॉक्टरों ने इस बात को साफ कर दिया है कि H1N1 टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से ही उनके मौत का कारण इसे मानना सही नहीं होगा. स्वाइन फ्लू की वजह से ही मरीज की जान गई है यह पूरी तरह से कहना सही नहीं. उनकी मेडिकल हिस्ट्री और स्वास्थ्य संबंधी बाकी समस्याओं और जांच रिपोर्टों को देखा जा रहा है. स्वाइन फ्लू एक वायरल सांस लेने का संक्रमण है. इसके होने के बाद बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.