लावड़ रोड पर अझौता मोड़ के पास शुक्रवार को चलती सियाज कार में अचानक आग लग गई। हादसे में कार सवार चाचा-भतीजा झुलस गए। दोनों दिल्ली के भजनपुरा से इंचौली क्षेत्र के अंदावली गांव में रिश्तेदार के यहां जा रहे थे।

UP News: लावड़ रोड पर अझौता मोड़ के पास शुक्रवार को चलती सियाज कार में अचानक आग लग गई। हादसे में कार सवार चाचा-भतीजा झुलस गए। दोनों दिल्ली के भजनपुरा से इंचौली क्षेत्र के अंदावली गांव में रिश्तेदार के यहां जा रहे थे।

अझौता मोड़ पर धधकी कार

भजनपुरा निवासी सुरेंद्र अपने भतीजे सार्थक के साथ कार से अंदावली जा रहे थे। काली नदी पार करने के बाद अझौता मोड़ के पास अचानक कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। दोनों ने कार से बाहर निकलने का प्रयास किया, जिसमें उनके हाथ और कमर झुलस गए।

सड़क पर लगा लंबा जाम

सूचना पर पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की लपटें देखकर राहगीरों के रुकने से सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को हटवाकर यातायात सुचारू कराया।

आग के कारणों की जांच

झुलसे सुरेंद्र और सार्थक को पहले सिवाया टोल प्लाजा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मोदीपुरम स्थित एसडीएस अस्पताल रेफर कर दिया। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि कार में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे के समय कार में दोनों ही सवार थे।