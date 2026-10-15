Haryana News: जिंद में संपत्ति के विवाद में पिता ने बेटे का किया कत्ल, ढाई साल का पोता हुआ अनाथ

हरियाणा के जिंद जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। संपत्ति के विवाद में पिता ने अपने 25 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पिता पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गया। जमीन बेचने को लेकर पिता और बेटे का लंबे समय से विवाद चल रहा था।

Haryana News: हरियाणा के जिंद जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। संपत्ति के विवाद में पिता ने अपने 25 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पिता पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गया। जमीन बेचने को लेकर पिता और बेटे का लंबे समय से विवाद चल रहा था।

जमीन बेचने को लेकर विवाद

मामला तालोडा गांव का है, जहां की एक जमीन को इसी गांव का पूर्व सरपंच मदन बेचना चाहता था। सरपंच का बेटा मुरारी पिता के इस फैसले का विरोध कर रहा था। बुधवार रात को मदन पंचकूला से अपने गांव किसी शादी समारोह में शिरकत करने आया हुआ था। वहां भी जमीन बेचने की बात को लेकर पिता और पुत्र के बीच कहासुनी हो गई। हालात बिगड़ने की वजह से मदन को किसी के घर में रोक लिया गया, जबकि मुरारी अपने घर चला गया।

पुलिस बुलाना पड़ा भारी

इसके बाद, विवाद बढ़ने पर मुरारी ने 112 डायल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस कुछ देर में गांव पहुंच गई। मुरारी ने पुलिस को पिता को दिखाने के लिए दरवाजा खोला। पुलिस को देखकर मदन आगबबूला हो गया और इसी दौरान उसने पिस्तौल निकालकर बेटे पर फायर कर दिया। गोली लगने के बाद मुरारी वहीं पर गिर पड़ा, जबकि मदन पिस्तौल लहराते हुए वहां से फरार हो गया।

खाली पड़ी है जमीन

जिस जमीन के लिए मदन ने अपने बेटे की जान ली वह जमीन कई सालों से खाली पड़ी है। विवाद की वजह से उसपर खेती नहीं हो रही है। इसी जमीन के लिए मदन ने न सिर्फ अपने बेटे का कत्ल कर दिया, बल्कि अपने ढाई साल के पोते को भी अनाथ कर दिया।