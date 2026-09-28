Borewell Girl Rescued: फरीदाबाद में 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्ची, 10 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में रविवार शाम 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्ची को करीब 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया. हालांकि ये प्रयास विफल रहा क्योंकि बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी.

नई दिल्ली. हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में रविवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. शाम के समय खेलते खेलते एक छोटी बच्ची 80 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरी. बच्ची की उम्र महज ढाई साल थी. करीब 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे बाहर निकालने में सफलता मिली. हालांकि यह प्रयास बेकार ही साबित हुआ क्योंकि बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने के तुरंत बाद निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, बच्ची रविवार शाम करीब 6 बजे खुले बोरवेल में गिर गई थी. खबर जैसे ही फैली तुरंत इसकी सूचना दी गई. यह जानकारी NDRF के कंट्रोल रूम को 7:45 बजे मिली. तुरंत हरकत में आई NDRF की टीम रात 9:05 बजे घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. बच्ची को बाहर निकालने के लिए बोरवेल के आसपास खुदाई की गई. रेस्क्यू के दौरान बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही थी. मौके पर फायर ब्रिगेड, एडवांस सपोर्ट एंबुलेंस और मेडिकल टीम को तैनात किया गया था. फरीदाबाद के सिविल सर्जन भी घटनास्थल पर पहुंचे.

हरसंभव कोशिश की गई जिससे बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके. रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF के साथ हरियाणा SDRF, राज्य पुलिस, फायर सर्विस, गाजियाबाद की यूपी सिविल डिफेंस और नगर निगम की टीमें भी जुटी रहीं. 10 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद सुबह 3:50 बजे बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाला गया. बच्ची को बाहर निकालने के तुरंत बाद निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इससे पहले NDRF के डिप्टी कमांडेंट कुनाल तिवारी ने बताया था कि बच्ची को रेस्क्यू कर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है.

10 साल से बंद था बोरवेल

इस घटना को लेकर जो बात सामने आई है उसके मुताबािक यह बोरवेल नगर निगम का था और करीब 10 साल से बंद पड़ा था. पहले बोरवेल के ऊपर ढक्कन लगा हुआ था, लेकिन कुछ दिन पहले ढक्कन गायब हो गया था. इसके बाद बोरवेल खुला पड़ा था. रविवार शाम बच्ची इसी खुले बोरवेल में गिर गई. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस और अन्य संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं और बच्ची को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.