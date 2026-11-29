Haryana News: पानीपत से रविवार को एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। रंगदारी न देने पर परढ़ाना निवासी बिजेंद्र पर खेत में करीब 15 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। चाकू से हाथ और पेट पर वार किए, जबकि हाथ-पैर भी तोड़ दिए। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि करीब डेढ़ महीने पहले बिजेंद्र से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी।

15 हमलावरों ने किया हमला

जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव संदीप शांडिल्य ने बताया कि बिजेंद्र उनका भांजा है। वह खेत में डाई हाउस और केमिकल प्लांट का काम कर रहा था। इसी दौरान नौल्था निवासी नरेंद्र अपने दो बेटों और एक अन्य व्यक्ति के साथ पहुंचा और मारपीट की। आरोप है कि इसके बाद दोबारा धमकी दी गई। पुलिस को सूचना देने के बावजूद कुछ समय बाद दो गाड़ियों में करीब 15 हमलावर पहुंचे और बिजेंद्र को घेरकर हमला कर दिया।

एक करोड़ की रंगदारी मांगी

संदीप ने बताया कि केमिकल प्लांट में साझेदारी के कामकाज का हिसाब नहीं देने और बकाया राशि नहीं लौटाने को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि डेढ़ महीने पहले एक व्यक्ति ने खुद को सरदार मलकीत बताकर फोन किया और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी।

नहीं हुई ठोस कार्रवाई

मामले की जांच सीआईए को सौंपी गई थी। परिवार ने एसपी से मिलकर भी शिकायत दी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्वजन ने रंगदारी और हमले के पीछे एक ही गिरोह होने की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।