Punjab News: पंजाब में कर्मचारियों को नहीं भाया सीएम मान का DA तोहफा, आंदोलन का ऐलान, सरकार का पुतला जलाएंगे

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को भगवंत मान का दीवाली गिफ्ट के रूप में डीए में 3% की बढ़ोतरी पसंद नहीं आई है। पंजाब सरकार के लगभग 4 लाख कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों ने इसे ठुकराते हुए 13 नवंबर से शुरू होने वाले एक महीने लंबे आंदोलन की घोषणा की है।

Punjab News: पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को सीएम भगवंत मान का दीवाली गिफ्ट के रूप में डीए में 3% की बढ़ोतरी पसंद नहीं आई है। पंजाब सरकार के लगभग 4 लाख कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों ने इसे ठुकराते हुए 13 नवंबर से शुरू होने वाले एक महीने लंबे आंदोलन की घोषणा की है। विरोध प्रदर्शनों का यह सिलसिला 13 दिसंबर को शंभू से अमृतसर तक बनने वाली एक ‘मानव श्रृंखला’ के साथ संपन्न होगा।

संगरूर से शुरू होगा धरना

कर्मचारियों का यह आंदोलन 13 से 19 नवंबर तक संगरूर में एक पक्के धरने के साथ शुरू होगा, जिसके लिए यूनियन अपना विरोध स्थल चंडीगढ़ से हटाकर वहां ले जा रही हैं। 1 से 5 दिसंबर तक, कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी (AAP) के सभी 91 विधायकों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सत्ताधारी पार्टी के पुतले जलाएंगे।

‘मानव श्रृंखला’ बनाने की योजना

कर्मचारी और पेंशनभोगी यूनियनों की संयुक्त समन्वय समिति के नेता सुखचैन खेरा और गुरनाम सिंह विर्क ने बताया कि 6 दिसंबर को इन पुतलों की राख को ‘बुड्ढा नाला’ में विसर्जित किया जाएगा। 13 दिसंबर को, यूनियनें शंभू से अमृतसर तक एक ‘मानव श्रृंखला’ बनाने की योजना बना रही हैं, ताकि सरकारी कर्मचारियों के बीच एकजुटता दिखाई जा सके और उनकी मांगों को प्रमुखता से उठाया जा सके।

53 फीसदी हुआ कुल डीए

यह घोषणा मान द्वारा DA (महंगाई भत्ता) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा के एक दिन बाद आई है, जिससे कुल DA 53 प्रतिशत हो गया है। सरकार के अनुसार, इस बढ़ोतरी से हर महीने 90 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। दो महीने पहले, सरकार ने DA में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री मान ने कल बताया था कि इन दोनों किस्तों को मिलाकर सालाना 3,988 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

कर्मचारियों की ये हैं मांगें

हालांकि, कर्मचारी और पेंशनभोगी यूनियनों का कहना है कि इस घोषणा में उनकी मुख्य मांगों को शामिल नहीं किया गया है और जब तक उनके सभी लंबित मुद्दे हल नहीं हो जाते, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उनकी मांगों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करना, बाकी बचे 10 प्रतिशत DA को जारी करना, DA के बकाया भुगतान का निपटारा, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, पुराने वेतनमान और भत्तों को बहाल करना, और कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर असर डालने वाली नीतियों को वापस लेना शामिल है।