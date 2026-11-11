Punjab News: आप विधायक अमनदीप अरोड़ा पर कसा ED का शिकंजा, जारी किया समन, पिछले हफ्ते हुई थी छापेमारी

पंजाब में मोगा से आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने विधायक को 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले हफ्ते आप विधायक से जुड़े सात ठिकानों पर ईडी ने 36 घंटे तक छापेमारी की थी।

Punjab News: पंजाब में मोगा से आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने विधायक को 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले हफ्ते आप विधायक से जुड़े सात ठिकानों पर ईडी ने 36 घंटे तक छापेमारी की थी।

PMLA से जुड़ा है मामला

ED अधिकारियों के मुताबिक, यह वित्तीय जांच ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत दर्ज एक मामले से जुड़ी है। यह मामला जून 2024 में मोगा जिले के धर्मकोट पुलिस स्टेशन में पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर शुरू हुआ है।

अनियमितताओं को लेकर पूछताछ

पुलिस की शुरुआती जांच में कथित अनियमितताओं का पता चला है। इनमें नेशनल हाईवे 754A के निर्माण के लिए अधिग्रहित सरकारी, नगरपालिका और ट्रस्ट की जमीनों के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) में धोखाधड़ी, और मुआवजे की राशि का निजी खातों में गलत तरीके से भुगतान किया जाना शामिल है।

धर्मकोट के FIR से जुड़ा मामला

मोगा विधायक के यहां 36 घंटे तक चली तलाशी और पूछताछ के बाद ED अधिकारियों ने पिछले हफ्ते बताया था कि यह जांच धर्मकोट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR से जुड़ी है। यह FIR पटवारी नवदीप सिंह, दिलखुश कुमारी और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिन पर अधरमन गांव में सरकारी जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करने का आरोप है। आरोप है कि इसी वजह से नेशनल हाईवे 754A के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के तौर पर 1,00,65,724 रुपये का गलत भुगतान कर दिया गया।

‘रकम डायवर्ट करने में विधायक शामिल’

ED ने बताया कि मुआवजे की यह रकम दिलखुश कुमारी के बैंक खाते में जमा की गई थी, जिसे बाद में फ्रीज कर दिया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इस रकम को दूसरी जगह भेजने (डायवर्ट करने) में विधायक, उनके पति और उनके सहयोगियों की भूमिका है।

‘जमीनों की भी हुई धोखाधड़ी’

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि मोगा में केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, मार्केट कमिटी, नगर निगम और चर्च ट्रस्ट की जमीनों को धोखाधड़ी से विधायक के रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम कर दिया गया या उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया। इसमें ‘यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन’ की 52 मरला और 8 सरसाही जमीन भी शामिल है।