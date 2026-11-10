Haryana News: मोहाली में नशा, अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश, 4 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, सामने आया पाक कनेक्शन

हरियाणा में नशे और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ अभियान में पुलिस को मंगलवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोहाली और आसपास के इलाकों में नशा और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मोहाली पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Haryana News: हरियाणा में नशे और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ अभियान में पुलिस को मंगलवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोहाली और आसपास के इलाकों में नशा और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मोहाली पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच अवैध पिस्तौल, 100 ग्राम हेरोइन, एक लाख रुपये की ड्रग मनी और एक क्रेटा कार बरामद की है।

चेकिंग के दौरान हत्थे चढ़े आरोपी

एसएसपी वरुण शर्मा के निर्देशों पर सीआईए स्टाफ मोहाली की टीम 7 नवंबर को खरड़ इलाके में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चार लोग नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल हैं। आरोपी क्रेटा कार में घूमकर मोहाली के अलग-अलग इलाकों में नशे और हथियारों की सप्लाई करते हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया।

फिरोजपुर के निवासी हैं सभी आरोपी

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में मनप्रीत सिंह (23), सुनील सिंह उर्फ सन्नी (26), गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरी (24) और सुखचैन सिंह उर्फ सुखा (23) शामिल हैं। चारों फिरोजपुर जिले के रहने वाले हैं। बरामद हथियारों में एक .30 बोर जिगाना पिस्तौल, दो .32 बोर और दो .315 बोर पिस्तौल शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना सदर खरड़ में मामला दर्ज किया है।

पाकिस्तान से आ रही हेरोइन

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान आधारित हैंडलरों के संपर्क में थे। सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी जा रही हेरोइन को हासिल कर आगे सप्लाई करने का काम किया जा रहा था। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों, हथियारों के स्रोत और पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के बारे में जांच कर रही है।