नोएडा के सेक्टर 18 में एक कैब ड्राइवर द्वारा दो युवकों को बोनट पर लटकाकर तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने का मामला सामने आया है। मामूली कहासुनी के बाद ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया।

UP News: नोएडा के सेक्टर 18 में एक कैब ड्राइवर द्वारा दो युवकों को बोनट पर लटकाकर तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने का मामला सामने आया है। मामूली कहासुनी के बाद ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि, दोनों युवकों की जान बच गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया।

सेक्टर 18 का है मामला

जानकारी के अनुसार, सेक्टर-18 इलाके में कैब चालक और युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने के बाद युवक कार के बोनट पर चढ़ गए। इस दौरान कैब चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय तेज रफ्तार में आगे बढ़ा दी। इस खतरनाक हरकत का पूरा दृश्य किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो इंटरनेट पर सामने आया है।

ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस घटना का गंभीर रोड रेज और खतरनाक बताया है। लोगों का कहना है कि बोनट पर लटके व्यक्तियों के साथ गाड़ी चलाना अत्यंत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे गंभीर चोट या जान जाने का खतरा बना रहता है।

पुलिस कर रही जांच

मामला नोएडा थाना सेक्टर 20 का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो के आधार पर घटना की पुष्टि और संबंधित व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक सड़क पर ऐसी लापरवाह और खतरनाक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।