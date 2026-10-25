लुधियाना में दहेज के लिए महिला से बर्बरता, बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा और पीटा, CCTV में कैद हुई घटना

पंजाब के लुधियाना में दहेज की मांग को लेकर एक महिला के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि महिंद्रा थार एसयूवी और मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं करने पर पति ने महिला को पहले घर के अंदर पीटा. फिर बाल पकड़कर सड़क पर घसीटते हुए उसके साथ मारपीट की.

लुधियाना. पंजाब के लुधियाना से सामने आए एक वीडियो ने हर किसी को परेशान कर दिया है. इसमें दहेज की मांग को लेकर एक महिला के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि महिंद्रा थार एसयूवी और मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं की गई थी. इसी वजह से पति ने महिला को पहले घर के अंदर पीटा. इसके बाद बाल पकड़कर सड़क पर घसीटते हुए उसके साथ मारपीट की. पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. फुटेज में कुछ पड़ोसी महिला को बचाने और मामला शांत कराने की कोशिश करते भी दिखाई दे रहे हैं.

यह घटना लुधियाना के जस्सिया ग्रीन एन्क्लेव इलाके की बताई जा रही है. महिला की पहचान ट्विंकल के रूप में हुई है. उसने अपने पति रितिश शर्मा पर दहेज के रूप में महंगी गाड़ियों की मांग करने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है. सबसे हैरानी की बात यह कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था.

शादी के तीन महीने बाद शुरू हुआ कथित उत्पीड़न

ट्विंकल के मुताबिक, शादी हुई और इसके तीन महीने बाद से ही उसे परेशान किया जाने लगा. महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसके कार्ड का इस्तेमाल कर 50 हजार रुपये का लोन लिया था. इसके बाद वह कथित तौर पर महिंद्रा थार एसयूवी की मांग करने लगा. महिला का कहना है कि मांग पूरी नहीं करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी. ट्विंकल ने आरोप लगाया कि हाल ही में नवरात्र के दौरान उसके पति ने मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी. मांग पूरी नहीं होने पर उसने कथित तौर पर घर के अंदर महिला को पीटा. इसके बाद उसके बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा और वहां भी मारपीट की. सीसीटीवी फुटेज में यह घटना दिखाई देने का दावा किया गया है. मौके पर मौजूद कुछ पड़ोसियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की.

महिला के भाई पर भी हमले का आरोप

ट्विंकल के भाई गौरव ने भी आरोप लगाया कि बहन के साथ मारपीट की जानकारी मिलने पर जब वह अपने पिता के साथ उसके ससुराल पहुंचा. वहां मौजूद लोगों ने उन पर हमला कर दिया. गौरव के मुताबिक, पड़ोसियों ने फोन कर उसे घटना की जानकारी दी थी. बहन को अस्पताल ले जाने के लिए मौके पर पहुंचने को कहा था. गौरव का दावा है कि हमले में उसके सिर पर चोट आई और उसे कई टांके लगवाने पड़े. उसने पुलिस में शिकायत देने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का दावा भी किया है.

पुलिस ने क्या कहा?

जगतपुरी पुलिस चौकी के प्रभारी ने फोन पर बताया कि मामले में शनिवार को बयान दर्ज किए गए हैं. पीड़ित महिला की मेडिकल रिपोर्ट भी मिल गई है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मामले में जल्द एफआईआर दर्ज की जाएगी. फिलहाल महिला और उसके परिवार की ओर से दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ाएगी. जांच में सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट समेत संबंधित साक्ष्यों की पड़ताल की जा सकती है.