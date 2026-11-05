Punjab News: जालंधर में पार्किंग को लेकर विवाद, कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं

लुधियाना से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। श्री गुरु नानक नगर में नागरा फाटक के पास पार्किंग को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी की गई। गाड़ी न हटाने से गुस्साए लोगों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि, इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ।

Punjab News: लुधियाना से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। श्री गुरु नानक नगर में नागरा फाटक के पास पार्किंग को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी की गई। गाड़ी न हटाने से गुस्साए लोगों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि, इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ।

पार्किंग विवाद में गोलीबारी

शुरुआती जांच के अनुसार, घटना के पीछे गाड़ी पार्क करने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। एसीपी नॉर्थ जालंधर करनैल सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वह थाना डिवीजन नंबर-1 के मुख्य अधिकारी और पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे।

गाड़ी न हटाने पर गुस्साए

पुलिस के मुताबिक, श्री गुरु नानक नगर निवासी साहिल पुत्र जनक राज की गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान कुछ व्यक्तियों ने गाड़ी खड़ी करने पर आपत्ति जताई। बताया गया कि उन्हें अपना सामान शिफ्ट करना था, जिसके चलते उन्होंने साहिल से गाड़ी किसी अन्य स्थान पर खड़ी करने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई।

गोलियां चलाकर हुए फरार

जानकारी के मुताबिक, इसके बाद अज्ञात व्यक्तियों ने कार पर गोलियां चला दीं और मौके से फरार हो गए। एसीपी नॉर्थ करनैल सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

आरोपियों की तलाश जारी

उन्होंने कहा कि घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की ओर से मामले की बारीकी से जांच जारी है।