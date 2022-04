खाने में जहरीला पदार्थ देकर पत्नी व बच्चे को उतारा मौत के घाट Wife and Child Die by Giving Poisonous Substance in Food

Wife and Child Die by Giving Poisonous Substance in Food

आज समाज डिजिटल, नई दिल्लीः

Wife and Child Die by Giving Poisonous Substance in Food: गीता कालोनी इलाके में खाने में जहरीला पदार्थ देकर शख्स ने पत्नी व बच्चे को मौत के घाट उतारा। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गया। मृतकों की पहचान कंचन व ध्रुव के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपित सचिन की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। आरोपित घर के पास ही किराना की दुकान चलाता था। हत्या की वजह अभी पता नहीं चल पाई है।

नहर में स्नान करते समय 3 युवक बहे

वहीं, बवाना हनुमान मंदिर के पास मूनक नहर में गुरुवार दोपहर स्नान करते समय तीन युवक बह गए। इनमें से दो को तो बचा लिया गया, लेकिन तीसरे युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बवाना जेजे कालोनी के गुड्डू के रूप में हुई है। 21 वर्षीय गुड्डू पांच दोस्तों के साथ बवाना नहर में नहाने गया था। इस दौरान अचानक गुड्डू व उसके दो दोस्त बहने लगे। गुड्डू के साथियों की चीख पुकार सुनकर नहर के किनारे खड़े होकर वीडियो बना रहे जाहिद, सोनू, कल्लू और दीपू ने नहर में छलांग लगा दी। जाहिद ने बताया कि दो युवकों को तो बचा लिया गया, लेकिन गुड्डू डूब गया। गोताखोरों ने नहर से गुड्डू को निकाला। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से क्षेत्र में गम का माहौल है।

बदमाशों ने युवक को चाकू से वार कर किया घायल

जहांगीरपुरी इलाके में बदमाशों ने युवक को चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायल को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। इस बाबत पुलिस मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार हनी लकी पार्क में रहता है। वह बीती रात जे -ब्लाक में टहल रहा था। तभी विशाल अपने साथियों के साथ घूम रहा था। उसने हनी को दबोच लिया और चाकू से सीने में छह वार किए। इसके बाद सभी वहां से फरार हो गए। घायल हनी को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। हनी का विशाल से शराब पीने के दौरान विवाद हो गया था। इस पर हनी ने विशाल को तीन-चार थप्पड़ मार दिए। ऐसे में विशाल ने उससे बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया।