72 घंटे से पानी को तरसे दिल्लीवासी, कई इलाकों में किल्लत, मुनक नहर लीकेज से सप्लाई ठप, कब मिलेगी पूरी राहत?

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के अधिकारियों ने बताया कि नहर की मरम्मत पूरी कर ली गई है और पानी का प्रवाह फिर से शुरू हो गया है. मुनक कैरियर लाइनड चैनल (CLC) नहर में रिसाव के कारण कच्चे पानी की आपूर्ति बाधित होने से कई इलाकों में 48 से 72 घंटे तक नलों में पानी नहीं आया.

नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत की वजह से राज्य के कई इलाके में लोग परेशान रहे. उत्तर, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिमी इलाकों में रविवार को भी पानी का संकट बना रहा. मुनक कैरियर लाइनड चैनल (CLC) नहर में रिसाव के कारण कच्चे पानी की आपूर्ति बाधित होने से कई इलाकों में 48 से 72 घंटे तक नलों में पानी नहीं आया. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के अधिकारियों ने बताया कि नहर की मरम्मत पूरी कर ली गई है. पानी का सप्लाई फिर से शुरू हो गया है. जलाशयों को भरने और अंतिम छोर तक पानी पहुंचने में कुछ समय लगेगा, इसलिए सप्लाई चरणबद्ध तरीके से सामान्य होगी.

किन इलाकों में ज्यादा परेशानी

दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को जब लोग घर पर ऑफिस की भाग दौड़ से एक दिन आराम करते हैं पानी की किल्लत देखने को मिली. रोहिणी, द्वारका, पालम, उत्तम नगर, हरि नगर, अवंतिका, नारायणा, नांगलोई और बुराड़ी के लोगों ने लंबे समय तक पानी नहीं मिलने की शिकायत की. कई निवासियों का कहना है कि उन्हें पहले से कोई सूचना भी नहीं दी गई.

नहर में रिसाव से प्रभावित हुई सप्लाई

सीएलसी नहर से सामान्य तौर पर 719 क्यूसेक कच्चा पानी दिल्ली पहुंचता है. रिसाव के बाद यह घटकर 92 क्यूसेक रह गया. इसकी वजह से हैदरपुर, द्वारका, बावाना और नांगलोई जल शोधन संयंत्रों में पानी का उत्पादन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में सप्लाई रोकनी पड़ी।

धीरे-धीरे सामान्य होगी स्थिति

दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक, शुक्रवार रात मरम्मत पूरी होने के बाद सीमेंट सूखने का इंतजार किया गया और उसके बाद ही पानी छोड़ा गया। अब जल शोधन संयंत्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से पानी की आपूर्ति बहाल की जा रही है।

हालांकि रविवार तक रोहिणी, अवंतिका, राजापुरी, हरि नगर, बुराड़ी और नारायणा सहित कई इलाकों से पानी की कमी की शिकायतें लगातार मिलती रहीं। स्थानीय लोगों ने जल बोर्ड से जल्द पूरी तरह जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है।