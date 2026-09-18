RK Puram Viral Video: तेज रफ्तार कार ने पहले टक्कर मारी, फिर बाइक को 100 मीटर घसीटा, वीडियो हुआ वायरल

RK Puram Accident Video: दिल्ली के आरके पुरम इलाके में कार और बाइक की टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक कार के नीचे फंसी दिखाई दे रही है और कार उसे कुछ दूरी तक घसीटती नजर आती है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है।

RK Puram Road Accident Viral Video: दिल्ली के आरके पुरम इलाके से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार के आगे बाइक फंसी हुई दिखाई दे रही है। कार सड़क पर आगे बढ़ती रहती है और बाइक उसके साथ घिसटती नजर आती है। बाइक के सड़क से रगड़ खाने के कारण चिंगारियां भी निकलती दिखाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक घटना में बाइक सवार को गंभीर चोट नहीं आई है, जबकि कार चालक को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया गया है।

17 सितंबर को हुआ था एक्सीडेंट

दिल्ली पुलिस के अनुसार घटना 17 सितंबर की रात करीब 10 बजे अफ्रीका एवेन्यू रोड पर हुई। यह सड़क भीकाजी कामा प्लेस से आरके पुरम मेट्रो स्टेशन की ओर जाती है। पुलिस को हादसे की सूचना रात करीब 10:22 बजे मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि मुनिरका गांव के रहने वाले 21 वर्षीय तनीष टोकस सड़क किनारे अपनी काली मोटरसाइकिल पर बैठे थे। इसी दौरान वसंत कुंज निवासी 73 वर्षीय वेणु गोपाल ने अपनी नीले रंग की कार से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। कार की टक्कर के बाद तनीष टोकस बाइक से नीचे गिर गए। इसके बाद मोटरसाइकिल कार में फंस गई और कार उसे कुछ दूरी तक घसीटती हुई आगे बढ़ती रही। सामने आए वीडियो में बाइक कार के अगले हिस्से के नीचे फंसी दिखाई देती है।

बाल-बाल बची बाइक सवार की जान

इस हादसे में राहत की बात यह रही कि तनीष टोकस कार के साथ नहीं घसीटे गए। पुलिस ने साफ किया है कि टक्कर के बाद वह बाइक से गिर गए थे और कार ने सिर्फ मोटरसाइकिल को घसीटा। उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें किसी गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई। वायरल वीडियो देखकर पहली नजर में जिस तरह यह लग सकता है कि बाइक सवार भी कार के साथ घसीटा गया, पुलिस की जांच में ऐसा नहीं पाया गया है। घटना के बाद सड़क से गुजर रहे लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की। वायरल वीडियो में भी कुछ लोग कार के आसपास खड़े दिखाई देते हैं।

पुलिस ने हिरासत में लिया ड्राइवर

दिल्ली पुलिस ने घटना में शामिल कार की पहचान कर उसे जब्त कर लिया और उसके चालक वेणु गोपाल को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक चालक वसंत कुंज का रहने वाला है। उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान उसके शरीर में शराब नहीं पाई गई। दिल्ली पुलिस ने आरके पुरम थाने में मामले में FIR दर्ज की है। पुलिस अब वायरल वीडियो, मौके से मिले सबूत और अन्य जानकारी के आधार पर जांच कर रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया था।