These South Celebs Are Doing Side Business: साउथ इंडियन सेलेब्स के साइड बिज़नेस, एयरलाइन्स के मालिक हैं राम चरण

These South Celebs Are Doing Side Business

आज समाज डिजिटल,, नई दिल्ली:

These South Celebs Are Doing Side Business: सेलेब्रिटीज को एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट इवेस्टंमेंट और बिजनेस में इंवेस्ट आदि करके अपनी पॉपुलैरिटी का अच्छा उपयोग करने के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड के कई स्टार्स एक्सट्रा कमाई के लिए कुछ साइड बिजनेस चलाते ही हैं। साउथ के स्टार्स भी लाइफस्टाइल के मामले में किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। नागार्जुन से लेकर राम चरण तक कई सेलेब्स हैं जो अपना साइड बिज़नेस चलते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ सेलेब्स के बारे में जो शानदार एक्टर होने के साथ-साथ एक सफल बिजनेसमैन भी हैं।

नागार्जुन (Nagarjuna) टॉलीवुड में अपनी सफल हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। वह एक्टिंग के साथ-साथ एन-ग्रिल और एन एशियन ईटर्स के मालिक हैं। इसके अलावा नागार्जुन का हैदराबाद के जुबली हिल्स में खुद का एक रेस्टोरेंट भी है।

साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) एक्टर होने के साथ-साथ ट्रूजेट नाम की एयरलाइन्स के मालिक हैं। ये हैदराबाद की एक एयरलाइन कंपनी है, जो टर्बो एविएशन की सहायक कंपनी है। साथ ही राम चरण हैदराबाद पोलो और राइडिंग क्लब के मालिक भी हैं।

साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रुति हासन (Shruti Haasan) भी साइड बिजनेस के तौर पर इसिड्रो नाम के एक प्रोडक्शन हाउस की मालकिन हैं।

साउथ एक्टर राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) सीएए क्वान नाम की एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के को-फाउंडर हैं। इसके अलावा उनकी खुद की एक टेक कंपनी, कॉमिक बुक और एक प्रोडक्शन हाउस भी है।

साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) भी एक्टिंग के साथ-साथ साइड बिजनेस के तौर पर व्हाइट और गोल्ड नाम के एक ऑनलाइन ज्वैलरी ब्रांड की मालकिन हैं।

साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय (Thalapathy Vijay) का चेन्नई में खुद का एक वेडिंग हॉल है, जिसे वो साइड बिजनेस के तौर पर चलाते हैं।

Read:6 Year Old Girl Raped in UNA: रिश्ते तार तार : 6 साल की बच्ची से मामा ने किया दुष्कर्म

Read Also:Maangtika Look Tips मांगटीका लगाकर लुक में बदलाव कैसे लाएं!

Connect With Us : Twitter Facebook