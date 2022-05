आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:

बढ़ते तापमान और गर्मी ने सभी को परेशान किया हुआ है। इससे बचाव के लिए आॅफिस से लेकर बेडरूम तक, इस गर्मी में थोड़ी देर के लिए भी एसी से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। पर लंबे समय तक एसी में रहने से कई तरह के साइड इफेक्ट्स का खतरा हो सकता है। एसी, गर्मियों में जितना आरामदायक है, वहीं इसके कारण शरीर पर हानिकारक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं।

Staying In AC For Long Is Risky: एसी कमरे की आद्रता को प्रभावित कर देता है। जिस कारण लोगों को छींक आने, एलर्जी और कई तरह की अन्य समस्याएं हो सकती हैं। वहीं एसी में ज्यादा समय बिताने वाले लोगों में इसके कई तरह के दीर्घकालिक दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। यह आंखों, त्वचा और श्वसन संबंधित कई तरह की समस्याओं को बढ़ा सकती है।

आंखों से संबंधित समस्याएं

एसी में समय बिताने वाले लोगों को आंखों से संबंधित समस्या, विशेषकर ड्राई आइज की दिक्कत होने का खतरा सबसे अधिक होता है। इस स्थिति में आंखों में चुभन, जलन, लालिमा और दर्द की समस्या हो सकती है। यदि आपको पहले से ही ड्राई आइज की समस्या है तो एसी में ज्यादा देर तक बैठने से बचना चाहिए, इससे समस्या बढ़ सकती है। आंखों में इन समस्याओं की स्थिति में शीघ्र उपचार की जरूरत होती है।

ड्राई स्किन की बढ़ती समस्या

ज्यादा देर तक एसी में रहने के कारण कुछ लोगों को ड्राई स्किन या त्वचा में खुजली की समस्या बढ़ सकती है। एसी में रहने के बाद धूप के संपर्क में आने से त्वचा में रूखेपन और खुजली की समस्या काफी बढ़ जाती है। शुष्क त्वचा के कई सारे दीर्घकालिक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक जिन लोगों को त्वचा में एलर्जी या सूखेपन की समस्या रहती है, उन्हें भी एसी में ज्यादा समय बिताने से बचना चाहिए।

निर्जलीकरण की बढ़ती समस्या

Staying In AC For Long Is Risky: एसी, कमरे की नमी सोख लेता है, जिससे आप निर्जलित महसूस कर सकते हैं। एसी में रहने के कारण आपको पानी पीने की भी कम जरूरत महसूस होती है जिसे डिहाइड्रेशन का कारक माना जा सकता है। डिहाइड्रेशन की स्थिति में शरीर में कई तरह की दिक्कतों का जोखिम बढ़ जाता है।

थोड़ी-थोड़ी देर पर पानी पीते रहें।

अपने चेहरे, गर्दन, हाथों, कोहनी, घुटनों में ड्राईनेस की समस्या को कम करने के लिए लोशन का उपयोग करें। एसी के दुष्प्रभावों से बचे रहने के लिए इस तरह के वातावरण में कम से कम समय तक रहने की कोशिश करें। डिहाइड्रेशन से बचाव करने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर पर पानी पीते रहें। यदि आपको एसी के कारण आंखों में किसी तरह की दिक्कत महसूस होती है तो एसी में रहने से बचें और तुरंत किसी विशेषज्ञ से उचित इलाज प्राप्त करें।