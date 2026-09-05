Swatantra Bhardwaj News: जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज अरेस्ट, कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

By
Amit Upadhyay
-
0
26
Swatantra Bhardwaj Arrested: जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को हुए प्रदर्शन में मारपीट के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने स्वतंत्र को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
Swatantra Bhardwaj News, Swatantra Bhardwaj Arrest, Swatantra Bhardwaj Case News, Swatantra Bhardwaj Case Swatantra Bhardwaj Sent To Police Custody, Delhi Police News, Jantar Mantar Protest Case, स्वतंत्र भारद्वाज केस, स्वतंत्र भारद्वाज न्यूज, स्वतंत्र भारद्वाज लेटेस्ट न्यूज, जंतर मंतर प्रदर्शन केस, स्वतंत्र भारद्वाज मामला क्या है, स्वतंत्र भारद्वाज अरेस्ट
स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन की हिरासत में भेज दिया गया।

Swatantra Bhardwaj Latest News: दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक विवादित वीडियो के मामले में कार्रवाई करते हुए इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट के जज के आवास पर पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज एक पुरानी एफआईआर (FIR) में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी शामिल कर दी हैं। इसके अलावा पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एक नया मामला भी दर्ज किया है। पुलिस अब इन सभी मामलों को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई कर रही है।

पॉडकास्ट क्लिप से शुरू हुआ था पूरा विवाद

यह पूरा विवाद 3 सितंबर को सामने आया जब स्वतंत्र भारद्वाज के एक पॉडकास्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वायरल क्लिप में वह खुलेआम यह दावा करते नजर आया कि उसने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि उसने पीड़ित के सिर पर कड़े से वार किया था, जिससे उसे कई टांके आए थे। वीडियो में आरोपी ने राजनीतिक संपर्कों के दम पर बचने का दावा भी किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई थी। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने थाने पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

नेताओं के नाम आने से गरमाई सियासत

वायरल वीडियो में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत कई बड़े राजनीतिक लोगों के नाम भी लिए गए थे, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्वतंत्र भारद्वाज के साथ किसी भी तरह के संबंध होने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं, विपक्षी दलों और कई संगठनों ने आरोप लगाया था कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अब पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं का सच सामने आ सके।

क्यया है पूरा मामला और किससे हुई मारपीट?

यह पूरा मामला कुछ महीने पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य छात्र संगठनों द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में परीक्षा के पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान प्रदर्शन स्थल पर वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर एक व्यक्ति के साथ स्वतंत्र की तीखी बहस और झड़प हो गई थी। आरोप है कि उस दौरान स्वतंत्र भारद्वाज और उसके साथियों ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं।