Polstrat-NewsX Pre-Poll Survey 2 चार राज्यों में कौन रहेगा आगे ? क्या है मुख्य मुद्दे ?

Polstrat-NewsX Pre-Poll Survey 2 : पोलस्ट्रैट-न्यूजएक्स के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण (Polstrat-NewsX Pre-Poll Survey From UP) के सर्वे में परिणाम आया है कि आगामी विधानसभा चुनावों (assembly elections in 2022) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उत्तर प्रदेश (UTTAR PRADESH) में सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में बीजेपी कम सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखेगी Polstrat-NewsX Pre-Poll Survey 2

पोलस्ट्रैट-न्यूजएक्स के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने की भविष्यवाणी की गई है। 403 सीटों में से, बीजेपी+ को 40.9 फीसदी वोट शेयर के साथ 218-223 सीटें जीतने की उम्मीद है।

एसपी+ के 36.4% वोट शेयर के साथ 152-157 सीटें हासिल करते हुए एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने की उम्मीद है। बसपा को 12.3% वोट शेयर के साथ 19-22 सीटें मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस को 5.9% वोट शेयर के साथ केवल 5-6 सीटें जीतने की उम्मीद है। अन्य को 4.5% वोट शेयर के साथ 0-2% सीटें मिलने की उम्मीद है।

यूपी चाहता है कि योगी सीएम के रूप में वापसी करें

उत्तरदाताओं में से 47.51% चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ 2022 में अपनी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी बरकरार रखें। सर्वेक्षण से पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ महिला (49.14%) और पुरुष (51.51%) उत्तरदाताओं के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं, जो 36-45 आयु वर्ग में अधिक लोकप्रिय हैं।

वर्ष (55.62%), उच्च जाति के हिंदुओं (64%) और अवध क्षेत्र (62.74%) में। सपा के अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। 38.93% उत्तरदाताओं ने 2022 में मुख्यमंत्री के लिए अखिलेश को अपनी पसंद के रूप में चुना। शेष उत्तरदाताओं के वोट मायावती (5.31%), प्रियंका गांधी वाड्रा (3.42%), और अन्य (4.83%) के बीच विभाजित हो गए।

वोट पाने के लिए धर्म, कानून और व्यवस्था

46.52% उत्तरदाताओं का मानना है कि चुनाव में धर्म एक निर्णायक कारक होगा, 4.32% ने कुछ हद तक कहा; जबकि 39.23% ने कहा कि ऐसा नहीं है, और शेष 9.94% यह नहीं कह सकते/नहीं जानते। अधिकांश उत्तरदाताओं (78.68%) ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की सराहना की।

हालांकि, कुल उत्तरदाताओं में से केवल 47.30% ही परिवर्तन को कठोर मानते हैं, 31.38% का कहना है कि केवल थोड़ा सुधार हुआ है, और 12.67% उत्तरदाताओं का कहना है कि योगी सरकार के तहत राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है।

उत्तराखंड में सीट शेयर और वोट शेयर भविष्यवाणी

उत्तराखंड में पोलस्ट्रैट-न्यूजएक्स के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की व्यापक जीत की भविष्यवाणी की है। 70 सीटों में से, भाजपा को 39.4% वोट शेयर के साथ 37-40 सीटें जीतने की उम्मीद है। कांग्रेस को 36.5% वोट शेयर के साथ 27-30 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहने की उम्मीद है, और आप को 11.7% वोट शेयर के साथ केवल 3-4 सीटें हासिल करने की उम्मीद है।

उत्तराखंड ने धामी का समर्थन किया

40.73% लोग वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 2022 में पद बरकरार रखना चाहते हैं, इसके बाद हरीश रावत (37.01%), कर्नल कोठियाल (13.65%), अन्य (8.6%) हैं। पुष्कर सिंह धामी पुरुषों (41.6%) की तुलना में महिलाओं (50.1%), ऊपर -56 आयु वर्ग (57.14%), उच्च जाति हिंदुओं (54.32%) के बीच अधिक लोकप्रिय हैं।

प्रमुख मुद्दे

विभिन्न मुद्दों के बीच, 51.88% उत्तरदाताओं ने कहा कि अभद्र भाषा (20%), सरकारी स्थिरता (11.29%), और कोविड प्रबंधन (6.93%) की तुलना में नौकरी सबसे बड़ा मतदान मुद्दा है।

पंजाब में सत्ता से बाहर हो सकती है कांग्रेस

पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए पोलस्ट्रैट-न्यूजएक्स के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में भविष्यवाणी की गई है कि अगले कार्यकाल में कांग्रेस के सत्ता में बने रहने की संभावना नहीं है। 117 सीटों में से कांग्रेस को 37.2% वोट शेयर के साथ 42-45 सीटें जीतने का अनुमान है।

आम आदमी पार्टी, पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस को 39.7% वोट शेयर के साथ 52-55 सीटों के साथ काफी अंतर से हराने की भविष्यवाणी की गई है। अकाली दल को 16.6% वोट शेयर के साथ 17-20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 2.7% वोट शेयर के साथ केवल 0-2 सीटें मिलने का अनुमान है।

भगवंत मान मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय नेता

पोलस्ट्रैट-न्यूजएक्स के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में पाया गया कि कुल उत्तरदाताओं में से 38.92% आप के भगवंत मान को अगला मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। वर्तमान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (कांग्रेस) और शिअद के सुखबीर सिंह बादल इस संबंध में मामूली अंतर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। चन्नी को 20.78% उत्तरदाताओं ने समर्थन दिया, जबकि सुखबीर बादल के 20.34% उत्तरदाताओं ने पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया।

पंजाब चाहता है रोजगार

सर्वेक्षण में उन मुद्दों की पहचान करने की कोशिश की गई जो राज्य में चुनाव के समय प्रमुख निर्णायक कारक होंगे। पंजाब राज्य के कुछ प्रमुख मुद्दों पर बंटा हुआ है। भले ही मतदाताओं के बीच रोजगार के अवसर सबसे बड़े मुद्दे के रूप में उभरे, लेकिन यह मुद्दा केवल 32.5% उत्तरदाताओं के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अगले दो प्रमुख मुद्दे थे विकास (19.8%) और अपवित्रता (13.9%)। कृषि उपज के लिए एमएसपी, जो कि कृषि विरोधी कानून के विरोध के दौरान एक प्रमुख मांग थी, 10.4% मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा।

गोवा में बीजेपी की आसान जीत

पोलस्ट्रैट-न्यूजएक्स प्री-पोल सर्वेक्षण गोवा के आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी करता है। 40 सीटों में से बीजेपी को 35.6% वोट शेयर के साथ 21-25 सीटें जीतने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को 23.4% वोट शेयर के साथ 6-9 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 20.1% वोट शेयर के साथ केवल 4-6 सीटें मिलने की उम्मीद है।

पसंदीदा सीएम उम्मीदवार

बीजेपी के प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री पद के लिए पसंदीदा उम्मीदवार हैं, जिसमें 40% उत्तरदाताओं ने उनका समर्थन किया है, जबकि 30.91% उत्तरदाताओं ने कांग्रेस के दिगंबर कामत को चुना है। उत्तरदाताओं का एक बड़ा हिस्सा (29.09%) अन्य उम्मीदवारों को राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करता है।

सबसे बड़े मुद्दे

36.36% उत्तरदाताओं ने कहा कि बुनियादी ढांचे (15.45%) और COVID प्रबंधन (14.55%) के बाद रोजगार सबसे बड़ा मतदान मुद्दा होगा। उत्तरदाताओं के सिर्फ 7.27% के लिए राज्य में खनन मुख्य मुद्दा था।

