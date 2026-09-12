Pilot found dead: दिल्ली में फाइव स्टार होटल के कमरे में मृत मिला पायलट, पुलिस ने शुरू की जांच

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज में एक फाइव-स्टार होटल के कमरे में एक पायलट मृत पाया गया। पुलिस के मुताबिक, फ्लाइट कैप्टन होटल द ग्रैंड में बेहोशी की हालत में पाया गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रॉट डेड' घोषित कर दिया। पायलट की पहचान सनी असल्देकर के तौर पर हुई है।

Pilot found dead (आज समाज) नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज में एक फाइव-स्टार होटल के कमरे में एक पायलट मृत पाया गया। पुलिस के मुताबिक, फ्लाइट कैप्टन होटल द ग्रैंड में बेहोशी की हालत में पाया गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ‘ब्रॉट डेड’ घोषित कर दिया। पायलट की पहचान सनी असल्देकर के तौर पर हुई है।

दो दिन पहले किया था चेक-इन

पायलट ने 10 सितंबर को होटल में चेक-इन किया था। अगले दिन, उनके भाई ने होटल मैनेजर से संपर्क किया और बताया कि वे उनके फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे। मैनेजर कमरे में गए तो पाया कि कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने मास्टर की (चाबी) से कमरा खोला और पायलट को बेहोश पाया।

फाइनल रिपोर्ट का इंतजार

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनका पोस्टमॉर्टम किया गया। मौत की असली वजह फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद पता चलेगी। पुलिस ने BNSS की धारा 194 के तहत जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है।