Delhi Air Quality: दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़ा रिकॉर्ड, AQI 500 के करीब पहुंचा; कई इलाकों में हवा बेहद जहरीली

Delhi Air Quality Worsens: दिल्ली में शुक्रवार सुबह एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। राजधानी का औसत AQI सुबह 7:31 बजे 494 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में यह 500 के पार रहा। घने कोहरे और स्मॉग के कारण दृश्यता भी कम हो गई।

Delhi Pollution Crisis: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर खतरनाक रूप ले लिया है। शुक्रवार सुबह दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 के पार पहुंच गया। सुबह 7:31 बजे दिल्ली का औसत AQI 494 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8:40 बजे राजधानी का औसत AQI 403 रहा। प्रदूषण के साथ घने कोहरे और स्मॉग की चादर ने भी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI गंभीर (Severe) श्रेणी में दर्ज किया गया। IIT दिल्ली में AQI 488, ITO में 455 और JNU में 451 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और वाटर स्प्रिंकलर तैनात किए हैं।

दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार

शुक्रवार सुबह दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक रहा। CPCB के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार में AQI 419, रोहिणी में 413 और राजोकरी बॉर्डर पर 402 दर्ज किया गया। इसके अलावा IIT दिल्ली, ITO और JNU समेत कई स्थानों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। राजधानी के 33 से अधिक मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया। CPCB के मानकों के अनुसार 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। इस स्तर का प्रदूषण स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर सकता है।

घने कोहरे और स्मॉग से कम हुई दृश्यता

दिल्ली में प्रदूषण के साथ शुक्रवार सुबह घना कोहरा और स्मॉग भी देखने को मिला। कई इलाकों में आसमान धुंधला रहा और सड़कों पर दृश्यता प्रभावित हुई। प्रदूषित हवा और मौसम की परिस्थितियों ने मिलकर राजधानी में सुबह के समय हालात और मुश्किल बना दिए। सर्दियों के दौरान हवा की कम गति और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण प्रदूषक जमीन के नजदीक जमा हो सकते हैं। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और स्मॉग की स्थिति बनती है। दिल्ली में भी प्रदूषण और कोहरे के मेल ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।

सरकार ने तैनात किए वॉटर स्प्रिंकलर

दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने विभिन्न इलाकों में वाटर स्प्रिंकलर तैनात किए हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव कर धूल और हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत भी प्रतिबंध लागू किए गए हैं। GRAP के तीसरे चरण के तहत धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों पर रोक और प्रदूषण नियंत्रण के कई अन्य उपाय शामिल हैं।