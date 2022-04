Meat shops will remain closed for 9 days in Navratri नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक मीट-मांस की दुकानें रहेंगी बंद

दक्षिणी दिल्ली महापौर ने अधिकारियों को दिए आदेश Meat shops will remain closed for 9 days in Navratri

आज समाज डिजिटल,नई दिल्ली:

दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने सोमवार को संबंधित अधिकारियों को 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मनाए जा रहे नवरात्रि उत्सव की नौ दिनों की अवधि के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

दक्षिण निगम के महापौर मुकेश सूर्यान ने नवरात्रों में मंदिर के आस-पास और सड़कों पर मीट की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं।(Meat shops will remain closed for 9 days in Navratri) उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में भी जो मीट की दुकानें चल रही हैं उन्हें भी बंद रखा जाए। इस संबंध में महापौर ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के निगमायुक्त को एक पत्र लिखा है, जिसमें दो अप्रैल 2022 से लेकर 11अप्रैल 2022 तक मीट की दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया है।

नवरात्रों में भक्त प्याज और लहुसन तक का इस्तेमाल भी नहीं करते

उन्होंने कहा कि नवरात्रों में लोग मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए अपने परिवारों के साथ जाते हैं। नवरात्रों के दिनों में भक्त प्याज और लहुसन तक का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, लेकिन सड़कों पर खुले में मीट की दुकानें मंदिर के पास खुले रहने की जानकारी आई थी। मंदिर आने-जाने के दौरान मीट की बदबू उपवास रखने वाले लोगों को परेशान करती है। इतना ही नहीं, मीट का कारोबार करने वाले दुकानदार मीट के बेकार टुकड़े रोड पर ही फेंक देते हैं, जिससे वहां कुत्तों का भी जमघट लग जाता है|