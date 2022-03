Life is also present for the country: Kejriwal देश महत्वपूर्ण है, इसके लिए मेरी जान हाजिर हैः केजरीवाल 

आज समाज डिजिटल, नई दिल्लीः

Life is also present for the country: Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को उनके आवास पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल मेरे घर पर हमला हुआ। इस तरह की गुंडागर्दी सही नहीं है। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, पर मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। देश महत्वपूर्ण है।

सीएम ने कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली और देश की सत्ताधारी पार्टी राजधानी के अंदर ऐसे गुंडागर्दी करेगी, तो युवाओं के अंदर क्या संदेश जाता है। इससे युवाओं में गंदा संदेश जाता है और इस तरह से देश की तरक्की नहीं हो सकती। हमें अगर देश को 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से मिलकर सभी लोग काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। केजरीवाल ने इस तरह की गुंडागर्दी को देश की तरक्की में बाधक बताया।

गुंडागर्दी को देश की तरक्की में बाधक गुरुवार को आईपी डिपो में आयोजित एक समारोह के दौरान आवास पर हुए हमले के संबंध में मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं। इस देश का एक आम नागरिक हूं। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन मेरे को यह लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला है।

प्यार और मोहब्बत से मिलकर सभी लोग काम करें, तभी देश आगे बढ़ेगा

उन्होंने कहा कि हमें अगर देश को आगे लेकर जाना है और 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से मिलकर सभी लोग काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। गंदी राजनीति करके, आपस में लड़कर, झगड़कर, मारपीट और गुंडागर्दी करके हमने देश के 75 साल खराब कर दिए।

अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी राजधानी के अंदर ऐसी गुंडागर्दी करेगी, तो युवाओं के अंदर क्या संदेश जाता है। एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि यही सही होता होगा। इससे युवाओं में गंदा संदेश जाता है और इस तरह से देश की तरक्की नहीं हो सकती।