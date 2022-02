अगले सप्ताह लोगों को मिलेगी ठंड से राहत या बढ़ेगी ओर परेशानी , जानिए मौसम विभाग के ताजा अपडेट

आजसमाज डिजिटल, अंबाला

Know the Latest Updates of the Meteorological Department : भारतीय मौसम विभाग की ओर से दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए बडी राहत की खबर आई है। आने वाले दिनों में न केवल हमें ठंड से छुटकारा मिलेगा, बल्कि तेज धूप के कारण दिल्ली-एनसीआर के मौसम का मिजाज भी बदलने वाला है। मौसम विभाग की ओर से ताजा खबर आयी है कि दिल्ली और एनसीआर के शहरों समेत पूरे उत्तर भारत में अगले आने वाले दिनों के भीतर ठंड से और भी राहत मिलने वाली है क्योंकि आने पाले अगले सप्ताह में 16 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना हो सकती है।

Know the Latest Updates of the Meteorological Department

इसके बाद से दिल्ली-एनसीआर में 17 फरवरी को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और इसके बाद से लगातार इसमें बढ़ोतरी होने के आसार नजर आ रहे हैं, यानी कि जो डेढ़ महीने से ठंड से परेशानी लोगों को हो रही है उससे राहत मिलने के आसार है।

People got big relief due to sunlight :धूप की वजह से लोगों को मिली बड़ी राहत

Remove term: जानिए मौसम विभाग के ताजा अप जानिए मौसम विभाग के ताजा अपडेट

हल्की हवाओं के चलने शनिवार की सुबह लोगों को ठंड का आभास हुआ, लेकिन तेज धूप निकलते ही लोगों को बडी राहत मिलने लगी है। सुबह के 8 बजे के बाद दिल्ली-एनसीआर में लोग पार्कों और घर की छतों पर तेज धूप के कारण आनंद लेते नजर आ रहे हैं। धूप के कारण शनिवार की सुबह से ही लोग स्वेटर और जैकेट उतार कर घर की छतों पर धूप का आनंद ले रहे हैं।

वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि ठंड से राहत का दौर जारी रहेगा। अगले सप्ताह अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

Know the Latest Updates of the Meteorological Department

मौसम विभाग की जानकारी

इससे पहले का तापमान राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह न्यूनतम सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया था। इसी कारण सुबह में ठंड महसूस की गई, लेकिन आकाश का मौसम साफ रहा और दिन में तेज धूप निकलने के कारण ठंड का मौसम खुशनुमा बना रहा।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिनभर का मौसम साफ रहेगा। इस बीच अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस तक रहने का आसार है।

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से एक डिग्री सेल्सियस तक कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। और नरेला में न्यूनतम तापमान सबसे कम 7.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया और वहां का तापमान अधिकतम 21.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया।

Appearance of improvement in the air of Delhi-NCR : दिल्ली-एनसीआर की हवा में सुधार के आभास

शनिवार की सुबह से दिल्ली-एनसीआर में हल्की हवा चलने लगी थी, जिसके कारण ठंड का एहसास हो रहा है वायु प्रदूषण के कारण हल्की राहत मिल रही है। रविवार को हवा की गुणवत्ता से दोबारा गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है।

Know the Latest Updates of the Meteorological Department

Also Read : Corona Update Today 11 February 2022 देश में पिछले 24 घंटों में 58 हज़ार नए मामले, मृतकों की संख्या एक हजार से कम