Delhi News: छठ पूजा पर 16 नवंबर को दिल्ली में छुट्टी, हाईकोर्ट और जिला अदालतों में भी नहीं होगा काम !

Chhath Puja 2026: छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली में 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दिल्ली सरकार के कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और PSU में छुट्टी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में भी छुट्टी की गई है।

Delhi News Today: छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली में 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 9 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद घोषित इस छुट्टी के तहत दिल्ली सरकार के सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) बंद रहेंगे। इस फैसले से राजधानी में छठ पूजा मनाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।

16 नवंबर को दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश

दिल्ली सरकार ने 16 नवंबर को छठ पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह फैसला छठ महापर्व के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली में बिहार और पूर्वांचल मूल के बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा मनाते हैं। ऐसे में सरकारी छुट्टी से कर्मचारियों और श्रद्धालुओं को पूजा की तैयारियों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समय मिलेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में भी छुट्टी

छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में भी 16 नवंबर को अवकाश रहने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस दिन निर्धारित मामलों की सुनवाई अगले कार्यदिवस यानी 17 नवंबर 2026 को की जाएगी। 16 नवंबर की छुट्टी के बदले दिल्ली हाईकोर्ट में 21 नवंबर को कार्यदिवस रखा जाएगा। वहीं, अधीनस्थ अदालतों में इसके बदले 12 दिसंबर को कामकाज होगा। अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर लेटेस्ट नोटिस देख सकते हैं।

सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय, PSU भी बंद

दिल्ली सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 16 नवंबर को सरकारी कार्यालयों के साथ स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी अवकाश रहेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन कार्यों पर इस छुट्टी का सामान्य प्रभाव नहीं माना जाना चाहिए। कुल मिलाकर छठ पूजा के अवसर पर राजधानी में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।