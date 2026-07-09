Delhi NCR Heavy Rain: कई दिनों की भीषण गर्मी और उमस के बाद, दिल्ली-NCR के लोगों को आखिरकार राहत मिली क्योंकि पूरे इलाके में ज़ोरदार बारिश हुई। बुधवार दोपहर शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक जारी रही, जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिन भर रुक-रुक कर भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है।

कई अहम इलाकों में जलभराव की खबर

लगातार बारिश के कारण दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुनिरका और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे इलाकों में जलभराव देखा गया, जबकि सुबह के व्यस्त समय में मुख्य सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक की रफ़्तार धीमी रही। IMD के अनुसार, दिल्ली में रात करीब 2:30 बजे न्यूनतम तापमान 25.8°C दर्ज किया गया, और हवा की गति धीमी रही।

अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना

IMD ने कहा है कि उत्तर भारत में सक्रिय मॉनसून सिस्टम अगले कई दिनों तक बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी 9 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान है।

मथुरा में सड़कों पर पानी भरा, डूंगरपुर में बाढ़ जैसे हालात

मॉनसून की मौजूदा बारिश ने कई उत्तरी राज्यों को प्रभावित किया है। मथुरा में रात भर हुई बारिश से सड़कें और रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए, जिससे ट्रैफिक और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। राजस्थान के डूंगरपुर में स्थिति और भी गंभीर है, जहाँ तेज़ बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

घाटी, कनेरा पोल, मोची बाज़ार और भोईवाड़ा जैसे निचले इलाके तीन फीट से ज़्यादा पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी किया है और जमा पानी निकालने के लिए पंपिंग मशीनें लगाई हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे पानी भरी सड़कों पर जाने से बचें और हालात सुधरने तक सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।