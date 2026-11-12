DTC Bus Fire: शास्त्री पार्क अंडरपास के पास DTC की इलेक्ट्रिक बस में भीषण आग, टला बड़ा हादसा

DTC Electric Bus Catches Fire: दिल्ली के शास्त्री पार्क अंडरपास के पास बुधवार रात DTC की एक इलेक्ट्रिक बस में अचानक भीषण आग लग गई। राहत की बात यह रही कि घटना के समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। इससे एक बड़ा हादसा टल गया।

Delhi Electric Bus Fire: राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बुधवार रात दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की एक इलेक्ट्रिक बस में अचानक भीषण आग लग गई। शास्त्री पार्क अंडरपास के पास हुई इस घटना में आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि घटना के समय बस में कोई यात्री सवार नहीं था। इससे एक बड़ा हादसा टल गया।

अंडरपास के पास चलती बस में आग

बुधवार रात DTC की इलेक्ट्रिक बस उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में अंडरपास के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान अचानक बस से धुआं निकलने लगा और कुछ ही समय में आग की लपटें दिखाई देने लगीं। बस में आग लगने का पता चलते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत वाहन रोक दिया। इसके बाद उसने दमकल विभाग को घटना की सूचना दी। आग की लपटें तेजी से बढ़ने के कारण बस को बचाने का पर्याप्त समय नहीं मिल सका। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई।

दमकल की दो गाड़ियों ने संभाला मोर्चा

बस में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तत्काल कार्रवाई की। मौके पर दो दमकल गाड़ियां भेजी गईं। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया, लेकिन तब तक लपटें पूरी बस में फैल चुकी थीं। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

बस में नहीं थे यात्री, ड्राइवर-कंडक्टर बचे

इस हादसे में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि आग लगने के समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। चालक ने धुआं और आग देखकर बस रोक दी थी और ड्राइवर-कंडक्टर सुरक्षित बाहर निकल गए। इस वजह से किसी यात्री के आग में फंसने या घायल होने की खबर सामने नहीं आई। अगर बस यात्रियों से भरी होती तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था। फिलहाल बस में आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है।