Mathura Bus Fire: यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, 40 यात्रियों की बची जान, दिल्ली से जा रही थी MP

Yamuna Expressway Bus Fire: मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात दिल्ली से मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रही एक डबल डेकर बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 40 यात्रियों की जान बाल-बाल बच गई।

Yamuna Expressway Bus Fire News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दिल्ली से मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रही एक प्राइवेट डबल डेकर बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस धू-धूकर जलने लगी। हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते बस रोक दी और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया।

चालक की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान

यह घटना शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे मथुरा के राया थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन-110 के पास हुई। बस में आग लगने के बाद चालक ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाई और तुरंत बस को एक्सप्रेसवे के किनारे रोक दिया। इसके बाद उसने बस में सो रहे यात्रियों को जगाया और सभी को जल्द से जल्द नीचे उतरने के लिए कहा। देखते ही देखते करीब 40 यात्री बस से बाहर निकल आए। बस खजुराहो ट्रैवल्स की थी और दिल्ली के कश्मीरी गेट से मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रही थी।

डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू

बस में आग लगने की सूचना मिलते ही यमुना एक्सप्रेसवे की दमकल टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया और करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक पूरी डबल डेकर बस जलकर राख हो चुकी थी। इस हादसे में यात्रियों का सामान भी पूरी तरह जल गया। गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई और न ही किसी तरह की जनहानि हुई। यात्रियों ने चालक की सूझबूझ को एक बड़े हादसे को टालने की वजह बताया।

आग लगने के कारणों का पता नहीं

बस में आग लगने की वास्तविक वजह को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। दमकल टीम और संबंधित अधिकारियों की ओर से आग लगने के कारणों की विस्तृत जानकारी सामने आने का इंतजार है। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग लगने की यह घटना एक बार फिर लंबी दूरी की बसों में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन इंतजामों पर सवाल खड़े करती है।