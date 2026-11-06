Delhi Metro Timing: दिवाली पर रात 10 बजे के बाद नहीं मिलेगी मेट्रो, DMRC ने दी बड़ी जानकारी, तुरंत करें चेक

Delhi Metro Alert: दिवाली के मौके पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने मेट्रो सेवाओं की टाइमिंग में बदलाव किया है। दिवाली के दिन सभी मेट्रो लाइनों पर आखिरी ट्रेन रात 10 बजे टर्मिनल स्टेशनों से रवाना होगी। पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर मेट्रो सुबह 6 बजे शुरू होगी।

Delhi Metro Timings on Diwali: दिवाली पर दिल्ली मेट्रो से सफर करने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने 8 नवंबर (रविवार) को दिवाली के अवसर पर मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया है। इस दिन सभी मेट्रो लाइनों पर आखिरी ट्रेन रात 11 बजे के बजाय रात 10 बजे टर्मिनल स्टेशनों से रवाना होगी। वहीं पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू की जाएंगी। DMRC के मुताबिक दिवाली की शाम होने वाले त्योहार संबंधी आयोजनों और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

दिवाली पर मेट्रो रात 10 बजे तक

दिल्ली मेट्रो की सामान्य समय-सारिणी के मुताबिक टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी ट्रेन रात 11 बजे रवाना होती है। हालांकि 8 नवंबर को दिवाली के दिन इस समय में एक घंटे की कटौती की गई है। DMRC की ओर से जारी जानकारी के अनुसार रविवार को सभी मेट्रो लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी मेट्रो रात 10 बजे चलेगी। इसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है। इसका मतलब है कि यात्रियों को रात में मेट्रो से सफर करने के लिए सामान्य दिनों की तुलना में पहले स्टेशन पहुंचना होगा। खासतौर पर उन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, जो दिवाली की शाम या रात में मेट्रो से घर लौटने की योजना बना रहे हैं।

3 लाइनों पर सुबह 6 बजे चलेगी मेट्रो

दिवाली के दिन जहां रात की मेट्रो सेवाएं एक घंटा पहले समाप्त होंगी, वहीं तीन प्रमुख लाइनों पर सुबह की सेवाएं एक घंटा पहले शुरू होंगी। आमतौर पर रविवार को इन लाइनों पर पहली मेट्रो सुबह 7 बजे टर्मिनल स्टेशनों से रवाना होती है। दिवाली के दिन यात्रियों की सुविधा के लिए इन्हें सुबह 6 बजे से संचालित किया जाएगा। इनमें पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन शामिल हैं। इन तीनों लाइनों पर सुबह जल्दी यात्रा करने वाले यात्रियों को एक घंटे पहले मेट्रो उपलब्ध होगी। बाकी लाइनों की सुबह की सेवाओं के लिए सामान्य रविवार की समय-सारिणी लागू रहेगी।

यात्रियों के लिए DMRC की सलाह

DMRC के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस विभाग की ओर से जारी जानकारी में यात्रियों से अपील की गई है कि वे दिवाली के दिन यात्रा करने से पहले संशोधित टाइमटेबल का ध्यान रखें। खासतौर पर रात में यात्रा करने वाले यात्रियों को यह समझना जरूरी है कि रात 10 बजे का समय टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी ट्रेन के प्रस्थान का है। इसलिए केवल इस उम्मीद में स्टेशन पहुंचने में देरी न करें कि मेट्रो रात 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी। यात्री मेट्रो सेवाओं से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी और किसी भी नए अपडेट के लिए दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट delhimetrorail.com और DMRC के सोशल मीडिया अकाउंट को देख सकते हैं।