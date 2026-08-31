Delhi SIR News: दिल्ली में 47 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर ! आपका नाम है या नहीं, ऐसे ऑनलाइन करें चेक

Delhi Voter List 2026: दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 47.7 लाख नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं। जिन पात्र मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर 2026 तक जरूरी दस्तावेजों के साथ दावा दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी होगी।

Delhi SIR Voter List 2026: दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल सोमवार को जारी कर दी गई है। दिल्ली की करीब 1.45 करोड़ मतदाता वाली पुरानी सूची में से लगभग 47.70 लाख नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किए गए हैं। अगर वक्त रहते ये वोटर्स अपना दावा या आपत्ति दाखिल नहीं करेंगे, तो इनके नाम फाइनल वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं दिखने वाले मतदाताओं के लिए अभी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। SIR के अगले चरण में उन्हें अपना दावा पेश कर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अवसर मिलेगा। अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं तो अपना नाम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं।

47.7 लाख मतदाता बाहर क्यों हुए?

दिल्ली में SIR की प्रक्रिया के दौरान कुल 1,45,10,299 मतदाताओं के मुकाबले करीब 97.51 लाख मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म जमा और डिजिटाइज किए गए। यह कुल मतदाताओं का करीब 67 प्रतिशत है। बाकी करीब 47.7 लाख मतदाताओं को ड्राफ्ट स्तर पर uncollectible श्रेणी में रखा गया है। इसमें अनुपस्थित (Absent), स्थान बदल चुके (Shifted), मृत (Dead), डुप्लीकेट (Duplicate) और अन्य कारणों से चिन्हित मतदाता शामिल हैं।

30 सितंबर तक कर सकते हैं दावा

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं मिलने वाले पात्र मतदाता 30 सितंबर तक दावा और आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए Form 6 और आवश्यक दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद चुनाव अधिकारियों द्वारा दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि SIR की प्रक्रिया में ड्राफ्ट सूची अंतिम मतदाता सूची नहीं होती। नाम छूट जाने की स्थिति में संबंधित मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना दावा प्रस्तुत करने का अधिकार रहता है।

4 नवंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

दिल्ली SIR की संशोधित समय सीमा के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट रोल जारी होने और फाइनल रोल आने के बीच मतदाताओं को अपने नाम की स्थिति जांचने और जरूरत पड़ने पर दावा दाखिल करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक समयसीमा में भी दिल्ली के लिए SIR का ड्राफ्ट और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया अलग चरणों में निर्धारित की गई है।

ऑनलाइन नाम चेक करने का तरीका

Election Commission of India के Voter Services Portal पर जाएं।

Search in Electoral Roll / Search Your Name in E-Roll विकल्प चुनें।

अपना EPIC यानी Voter ID नंबर दर्ज करें।

EPIC नंबर उपलब्ध नहीं है तो नाम, उम्र और अन्य जानकारी से भी खोज कर सकते हैं।

दिल्ली और संबंधित विधानसभा क्षेत्र की जानकारी चुनें।

स्क्रीन पर दिखाई देने वाले परिणाम में अपना नाम और मतदाता संबंधी विवरण जांचें।

ECI के पोर्टल पर SIR से जुड़ी पुरानी मतदाता सूची में नाम खोजने की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर नाम की स्पेलिंग से परिणाम नहीं मिलता है, तो पोर्टल अलग-अलग स्पेलिंग के साथ दोबारा खोज करने की सलाह देता है।

नाम नहीं मिला तो क्या करें?

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले यह जांच लें कि आपका नाम वास्तव में ड्राफ्ट रोल से बाहर है या केवल सर्च में तकनीकी वजह से नहीं दिख रहा। इसके बाद पात्र मतदाता निर्धारित समयसीमा के भीतर Form 6 के जरिए दावा दाखिल कर सकता है और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकता है। SIR प्रक्रिया के अगले चरण में कुछ मतदाताओं को दस्तावेज देने या अपनी पात्रता स्पष्ट करने के लिए नोटिस भी मिल सकते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 33 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके मामलों में आगे जांच या नोटिस की जरूरत पड़ सकती है।