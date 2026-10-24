Delhi Crime: दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल से 24 लाख की ठगी, इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बिछाया जाल

Delhi Woman Constable Fraud: दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल से 24 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी विक्रांत कुमार उर्फ विक्की तोमर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर निवेश में मोटे मुनाफे का झांसा देकर ठगी कर ली।

Delhi Police Constable Fraud: दिल्ली में सोशल मीडिया के जरिए ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल से 24 लाख रुपये ठगने के आरोप में विक्रांत तोमर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर खुद को अमीर कारोबारी बताकर महिला का भरोसा जीता और निवेश में मोटा मुनाफा दिलाने समेत कई बहानों से पैसे लिए। पुलिस अब आरोपी से जुड़े अन्य संभावित पीड़ितों का पता लगाने में जुटी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी ने महिला कांस्टेबल को शादी का झांसा देकर ठगी की।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर पैसे ऐंठने का आरोप

पुलिस की जांच के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया पर अपनी अमीर कारोबारी की छवि पेश करता था। महंगी गाड़ियों और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो के जरिए वह महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश करता था। इसके बाद दोस्ती बढ़ाकर उनका भरोसा जीतता और अलग-अलग बहानों से पैसे मांगता था। महिला कांस्टेबल ने अपनी बचत के पैसे लगाने के अलावा करीब 12 लाख रुपये का कर्ज लिया और परिचितों से भी उधार लिया। इस तरह करीब 24 लाख रुपये की ठगी हुई। पुलिस अब पैसों के लेनदेन और रकम के इस्तेमाल की जांच कर रही है।

1x.com बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े खातों का इस्तेमाल

मामले में एक और अहम पहलू सामने आया है। आरोप है कि ठगी की रकम में से करीब 8 लाख रुपये 1x.com बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए। पुलिस इन खातों और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है, ताकि रकम के प्रवाह और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके। आरोपी के खिलाफ दिल्ली में पहले भी ठगी के पांच मामले दर्ज हैं। पुलिस यह भी जांच रही है कि क्या दूसरे मामलों में अपनाया गया तरीका इस शिकायत से मिलता-जुलता है।

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी

मध्य जिला साइबर थाना पुलिस ने विक्रांत तोमर को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से हुई है और वह 23 साल का है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने इसी तरीके से अन्य महिलाओं को भी निशाना बनाया था या नहीं। फिलहाल पुलिस की जांच तीन अहम पहलुओं पर केंद्रित है- ठगी की पूरी रकम का पता लगाना, बैंक खातों के जरिए पैसों के लेनदेन की जांच करना और अन्य संभावित पीड़ितों की पहचान करना।