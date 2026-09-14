Delhi News: ब्रिक्स समिट की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल ने हथियार के साथ बनाई रील, दिल्ली पुलिस ने किया सस्पेंड

Delhi Police Constable Viral Reel: ब्रिक्स समिट के दौरान वीवीआईपी सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने रील बना डाली। इसमें वह ब्रिक्स का आईडी कार्ड पहनकर हथियार के साथ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है।

Delhi Police Constable Suspended: राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स समिट की सुरक्षा में तैनात एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को हथियार के साथ रील बनाना भारी पड़ गया। कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे सस्पेंड कर दिया है। मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। वायरल वीडियो में कांस्टेबल हथियार के साथ नजर आ रहा है। वीडियो में उसके गले में ब्रिक्स समिट 2026 का आईडी कार्ड भी दिखाई देता है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिसकर्मी के सुरक्षा ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

रील बनाने वाला कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के नॉर्थ-वेस्ट जिले में तैनात है। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की। उसे तत्काल ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय जांच शुरू की है। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि इस तरह का वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना पुलिस विभाग के नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से कितना गंभीर उल्लंघन है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद कांस्टेबल के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

Please don’t tell me this is happening near Bharat Mandapam. I can’t confirm the exact location, but it looks close to the venue. @DelhiPolice @DCPNewDelhi

@nsgblackcats, A security personnel wearing a BRICS Summit 2026 ID is making Instagram reels with a weapon. Kindly look into this immediately. — OSINT Spectator (@osintspectator) September 12, 2026

ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में थी कड़ी सुरक्षा

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी। भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को आयोजित इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत कई शीर्ष नेता शामिल हुए थे। ब्रिक्स समिट को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। आयोजन स्थल, प्रमुख मार्गों, होटल और वीआईपी मूवमेंट वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई थी। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने पहले से विशेष इंतजाम और डायवर्जन की योजना तैयार की थी। ऐसे में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिसकर्मी का हथियार के साथ सोशल मीडिया रील बनाना विभाग के लिए गंभीर मामला माना जा रहा है।

सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर नजर

पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल और हथियारों के प्रदर्शन से जुड़े मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में विभाग आमतौर पर यह जांच करता है कि संबंधित कर्मचारी ने सेवा नियमों, अनुशासन या सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन तो नहीं किया। ब्रिक्स जैसे हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां और भी संवेदनशील हो जाती हैं। यही वजह है कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई की है। फिलहाल कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है और विभागीय जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।