Delhi 18 Metro Station Closed: इन दिनों दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट का असर हर जगह पड़ा है. ऐसे में 17 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए है और अब एक और स्टेशन लिस्ट में आ गया है. आइए जानते हैं-

Delhi 18 Metro Station Closed Today | Delhi Metro Station Closed Today: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का असर अब राजधानी की मेट्रो सेवाओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कई मेन मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. पहले 17 स्टेशनों को बंद रखने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, जब अगल आदेश आएगा तो स्टेशन खोले जाएंगे. इसके साथ ही बंद स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई है.

नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज भी बंद

DMRC ने शुक्रवार को अपने ऑफिशियल बयान में बताया कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक यात्रियों के लिए बंद रहेगा. इस दौरान स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी. यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है. नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन राजधानी का एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब है, जहां से लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, IGI एयरपोर्ट और शहर के कई मेन इलाकों तक आसानी से पहुंचते हैं.

प्रदर्शन के चलते बढ़ाई गई सुरक्षा

जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. प्रदर्शन स्थल के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर कई मेट्रो स्टेशनों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

अब तक 18 मेट्रो स्टेशन बंद

DMRC के अनुसार, शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक निम्नलिखित मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

1. लोक कल्याण मार्ग

2. राजीव चौक

3. पटेल चौक

4. रामकृष्ण आश्रम मार्ग

5. बाराखंभा रोड

6. सुप्रीम कोर्ट

7. सेवा तीर्थ

8. जनपथ

9. मंडी हाउस

10. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट

11. ITO

12. दिल्ली गेट

13. इंद्रप्रस्थ

14. खान मार्केट

15. जोर बाग

16. शिवाजी स्टेडियम

17. झंडेवालान

18. नई दिल्ली