Delhi News: दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई और किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत

Delhi ₹2500 Scheme Registration Process: दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए 1 अगस्त 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल से किया जा सकता है।

How To Apply for Delhi Lakshmi Yojana 2026: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की योजना का ऐलान पिछले दिनों किया था। 1 अगस्त 2026 से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने इस योजना को दिल्ली लक्ष्मी योजना नाम दिया है। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहयोग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है और इसके लिए सरकार ने एक समर्पित पोर्टल भी शुरू किया है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही लिए जाएंगे और लोग आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें।

इस वेबसाइट से करें ऑनलाइन आवेदन

दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल dly.delhi.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर और आवश्यक जानकारी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें, मांगी गई व्यक्तिगत, बैंक और निवास संबंधी जानकारी दर्ज करें। फिर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सभी विवरणों की जांच करने के बाद आवेदन सबमिट कर दें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर उसका रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में आवेदन की स्थिति देखी जा सके।

किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

दिल्ली सरकार के अनुसार इस योजना का फायदा सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। इस योजना का फायदा केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जिनकी उम्र 21 से 60 वर्ष तक है। महिलाएं दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए। दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दिया जाएगा। महिलाओं के परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने वाली महिला परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य होनी चाहिए। परिवार से केवल एक ही महिला को फायदा मिलेगा। घर में अगर 4 पहिया वाहन है, तो भी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा 3 से ज्यादा बच्चों वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। अन्य निर्धारित अपात्र श्रेणियों में आने वाले आवेदकों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन के समय महिलाओं को कुछ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें आधार कार्ड, दिल्ली का मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट आकार का फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं। आवेदन के दौरान अगर कोई जानकारी या दस्तावेज अधूरा पाया जाता है तो आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी गई है। आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों की जानकारी सही और स्पष्ट दर्ज करें। मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और आवेदन से जुड़ी जानकारी उसी पर भेजी जाएगी। आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति समय-समय पर आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जांची जा सकती है।

हर महीने खाते में आएंगे 2500 रुपये

योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजे जाएंगे। दिल्ली सरकार का अनुमान है कि इस योजना का लाभ राजधानी की लाखों महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने बजट में अलग से वित्तीय प्रावधान भी किया है। सरकार ने आवेदकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी भी फर्जी वेबसाइट या एजेंट से सावधान रहें।