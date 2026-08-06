Delhi News: दिल्ली के कारोबारी को आया धमकी भरा कॉल, 5 करोड़ नहीं दिए तो परिवार को मार देंगे, गोल्डी बराड़ से कनेक्शन

रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि इन धमकियों के बाद उनका पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा उपलब्ध कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और मनीष खरखौदा के नाम पर मांगी रंगदारी

Delhi News, (आज समाज), नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित चर्चित ब्रेथ रेस्टोरेंट के मालिक राजकुमार वालिया को एक बार फिर कथित गैंगस्टरों की ओर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पंजाबी बाग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस विदेशी नंबरों और कॉल डिटेल की जांच कर रही है।

विदेशी नंबर से 18 जुलाई को आया वॉइस नोट

शिकायत के मुताबिक, 18 जुलाई 2026 की रात करीब 10:30 बजे राजकुमार वालिया अपने रेस्टोरेंट में मौजूद थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से वॉइस नोट प्राप्त हुआ। वॉइस नोट भेजने वाले ने खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताते हुए दावा किया कि वह कारोबारी के बारे में पूरी जानकारी रखता है और उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। धमकी में कहा गया कि यदि रकम नहीं दी गई तो राजकुमार वालिया या उनके परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, धमकी देने वाले ने यह भी कहा कि यदि पहले किसी पर हमला हुआ तो बाद में 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे।

खुद को गोल्डी बराड़ का करीबी बताया

शिकायत में बताया गया है कि अगले दिन एक अन्य विदेशी नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को मनीष खरखौदा बताते हुए कहा कि वह गोल्डी बराड़ का करीबी है और पहले भेजे गए वॉइस नोट के संबंध में बात कर रहा है। इसके बाद दोबारा कॉल कर 5 करोड़ रुपए की मांग दोहराई गई। जब राजकुमार वालिया ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई और कहा कि किसी ने गलत जानकारी दी है, तब भी आरोपियों ने लगातार जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत

पंजाबी बाग थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस विदेशी नंबरों की तकनीकी जांच, कॉल रिकॉर्ड और वॉइस नोट की फॉरेंसिक जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और धमकी देने वालों की पहचान कर उनके नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले को संगठित रंगदारी गिरोह से जोड़कर भी जांच कर रही है।