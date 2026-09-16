दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार को छात्रों के दो गुटों में झड़प हो गई। इसमें एक छात्र गंभीर रूप से हुआ घायल हो गया, जिसके बाद उसे हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद डीसीपी नीहारिका भट्ट भी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचीं।

Delhi News: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार को छात्रों के दो गुटों में झड़प हो गई। इसमें एक छात्र गंभीर रूप से हुआ घायल हो गया, जिसके बाद उसे हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद डीसीपी निहारिका भट्ट भी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचीं। कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है।

लॉ फैकल्टी के बाहर हुआ झगड़ा

जानकारी के मुताबिक, लॉ फैकल्टी के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कुछ कार्यकर्ता चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे। इसी दौरान वहां विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। ABVP की ओर से आरोप लगाया गया है कि NSUI से अलग होकर DUSU चुनाव लड़ रहे छात्र नेता विशेष यादव के समर्थकों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। सूत्रों के मुताबिक, जिस समय विवाद हुआ उस दौरान विशेष यादव भी मौके पर मौजूद थे। हालांकि, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे और विवाद की शुरुआत किस वजह से हुई।

मामूली कहासुनी के बाद हुआ विवाद

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, विश्वविद्यालय परिसर में मामूली कहासुनी के बाद विवाद हुआ, जिसमें कुछ छात्रों को हल्की चोटें आई हैं। घायल छात्रों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में पूरे मामले की जांच की जा रही है।

घटना की जांच कर रही पुलिस

पुलिस फिलहाल घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और मारपीट में किन छात्रों की भूमिका रही। पुलिस ने मौके पर मौजूद छात्रों को नियंत्रित कर स्थिति को काबू में कर लिया।