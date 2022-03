Cartridges removed from luggage of female passenger at IGI airport: आइजीआइ एयरपोर्ट पर महिला यात्री के बैगेज से निकले कारतूस

आज समाज डिजिटल, नई दिल्लीः

Cartridges removed from luggage of female passenger at IGI airport: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ) पर कारतूस के बरामदगी का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में एक महिला यात्री के बैगेज की तलाशी में एक दो नहीं बल्कि छह कारतूस बरामद हुए हैं। आइजीआइ थाना पुलिस ने आरोपित महिला के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। आरोपित महिला के पास ओवरसीज सिटीजन आफ इंडिया कार्ड है। एयरपोर्ट सूत्र के अनुसार पवनप्रीत कौर को 21 मार्च को लुफ्तांसा एयरलाइंस के विमान से म्यूनिख की यात्रा करनी थी।

टर्मिनल 3 पर जांच होने पर नजर आया संदिग्ध सामान

टर्मिनल 3 पर उनके बैगेेज की जांच जब हुई तब उसमें कुछ संदिग्ध सामान नजर आया। इसके बाद सुरक्षा जांच के लिए लेवल 4 पर बैगैज भेजा गया। यहां तलाशी के दौरान बैगेज से छह कारतूस बरामद हुए। कारतूस के बाबत जब पवनप्रीत से पूछताछ की गई तो वह कुछ भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई। उनके पास कोई ऐसे कागजात भी नहीं थे, जिसमें इस सामान का कोई जिक्र हो। सूत्रों का कहना है कि पवनप्रीत के पास स्वीडन की नागरिकता है। गौरतलब है कि पिछले सात दिनों के भीतर एयरपोर्ट पर कारतूस बरामदगी का यह दूसरा मामला है।

इससे पहले 18 मार्च को आइजीआइ एयरपोर्ट पर एक यात्री के सामान की तलाशी में छह कारतूस बरामद हुए। जिस यात्री के सामान से कारतूस बरामद हुए हैं, उसका नाम रोहित है। उसे गोवा जाना था। जब इसके हैंड बैग को एक्सरे जांच से गुजारा गया तब इसमें कारतूस नजर आया। जब सुरक्षा अधिकारियों ने इससे पूछताछ कर कारतूस के बारे में पूछताछ की तो आरोपित कुछ भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका।