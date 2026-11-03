Delhi Fire News: पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में तीन मंजिला मकान में लगी भीषण आग, 2 लोग अस्पताल में भर्ती

Fire at Vivek Vihar House: पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार फेज-1 में मंगलवार सुबह तीन मंजिला मकान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सुबह 8:11 बजे आग की सूचना मिली थी। धुएं की चपेट में आने से दो लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Vivek Vihar Fire Incident: राजधानी दिल्ली में आग लगने की एक और घटना सामने आई है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार फेज-1 में मंगलवार सुबह एक तीन मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। इस घटना में धुएं के कारण दम घुटने से दो लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

सुबह 8:11 बजे मिली आग लगने की सूचना

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 8 बजकर 11 मिनट पर विवेक विहार फेज-1 स्थित एक मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने चार फायर टेंडर घटनास्थल के लिए रवाना किए। मौके पर पहुंची टीम ने आग बुझाने के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था संभाली। आग तीन मंजिला आवासीय इमारत की पहली मंजिल पर रखे घरेलू सामान तक सीमित थी। यह मकान करीब 235 वर्ग गज क्षेत्र में बना हुआ है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा तीन ऊपरी मंजिलें हैं।

धुएं की चपेट में आए 2 लोग, अस्पताल में भर्ती

आग लगने के दौरान मकान में मौजूद दो लोगों ने धुआं सांस के जरिए अंदर ले लिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। दमकल की टीमों के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया था। फिलहाल दोनों घायलों की स्वास्थ्य स्थिति और उनकी पहचान को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ओर से आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

सुबह 9:45 बजे आग पर पाया गया काबू

दमकल विभाग की चार गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर आग पूरी तरह बुझा दी गई। राहत की बात यह रही कि आग पहली मंजिल पर रखे घरेलू सामान तक ही सीमित रही और इमारत की अन्य मंजिलों तक फैलने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। विवेक विहार की इस घटना में समय रहते दमकल की गाड़ियां पहुंचने और स्थानीय लोगों की तत्परता से बड़ा नुकसान टल गया। अब आग लगने की वजह और घायलों की स्थिति से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार है।