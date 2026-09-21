Delhi News: दिल्ली पुलिस भर्ती के शारीरिक परीक्षण के दौरान 23 साल के युवक की मौत

दिल्ली के DPA वजीराबाद में सोमवार को दिल्ली पुलिस भर्ती के शारीरिक परीक्षण (PEMT) के दौरान बेहोश होने के बाद 23 साल के एक उम्मीदवार की मौत हो गई। मृतक का नाम सौरव कुमार (पिता लच्छी सिंह) था। वह यूपी में अनूपशहर के सलामतपुर के नेता नगर गांव का रहने वाला था।

Delhi News: दिल्ली के DPA वजीराबाद में सोमवार को दिल्ली पुलिस भर्ती के शारीरिक परीक्षण (PEMT) के दौरान बेहोश होने के बाद 23 साल के एक उम्मीदवार की मौत हो गई। मृतक का नाम सौरव कुमार (पिता लच्छी सिंह) था। वह यूपी में अनूपशहर के सलामतपुर के नेता नगर गांव का रहने वाला था।

अचानक खराब हुई तबियत

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, वह सुबह करीब 9:09 बजे दौड़ में हिस्सा ले रहा था और उसने शुरुआती तीन राउंड सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे। तीसरे राउंड के बाद उसे तबियत ठीक नहीं लगी और वह ट्रैक के किनारे चला गया। इसी बीच वह अचानक बेहोश हो गया।

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

वहां मौजूद ग्राउंड स्टाफ ने उसे देखा और तुरंत एम्बुलेंस और डॉक्टरों को बुलाया। ग्राउंड पर पहले से मौजूद एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गई। कुमार को पास के अस्पताल ले जाने से पहले पैरामेडिक्स ने उन्हें CPR दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह PEMT दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल पद के लिए भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जा रहा था।

मेरठ में भी हुआ ऐसा हादसा

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते मेरठ में उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स में भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण के दौरान एक और उम्मीदवार की मौत हो गई थी। ये टेस्ट सिविल लाइन्स स्थित कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे थे।

कई उम्मीदवारों की तबियत हुई खराब

पुलिस ने बताया कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए 1,017 उम्मीदवार शामिल हुए थे। टेस्ट के दौरान कई उम्मीदवारों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायत की। पुलिस के मुताबिक, टेस्ट के दौरान 11 उम्मीदवारों ने खराब स्वास्थ्य की शिकायत की। उन्हें इलाज के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाने से पहले मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया।