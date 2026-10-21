Delhi Crime: दिल्ली के सीलमपुर में चाकूबाजी, पार्क में बैठे युवक पर कई वार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Seelampur Stabbing News: दिल्ली के सीलमपुर में मंगलवार को थाने के पास स्थित एक पार्क में अज्ञात हमलावरों ने 21 वर्षीय युवक पर चाकू से कई वार किए। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया।

Delhi Stabbing Case: दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मंगलवार को चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई। सीलमपुर थाने के पास स्थित एक पार्क में अज्ञात हमलावरों ने 21 वर्षीय युवक पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के समय पुलिस दशहरा उत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घायल युवक की पहचान सुभान के रूप में हुई है। उसे पहले जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के कारण गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

थाने के पास पार्क में हुआ हमला

जानकारी के मुताबिक यह वारदात उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पुलिस थाने के नजदीक स्थित एक पार्क में हुई। अज्ञात हमलावरों ने सुभान पर चाकू से कई बार हमला किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की जांच के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए, ताकि हमले से जुड़े अहम सुराग मिल सकें। पुलिस अब पार्क और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके जरिए हमलावरों की पहचान करने और वारदात के घटनाक्रम का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

हमले की वजह अब तक स्पष्ट नहीं

पुलिस के मुताबिक अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि सुभान पर हमला क्यों किया गया और वारदात में कितने लोग शामिल थे। हमले के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। फिलहाल इस मामले में किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की आगे की जांच की जा रही है।