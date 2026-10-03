Punjab News: गौरक्षकों ने पकड़ा गौवंश से भरा कैंटर, 14 जीवित और एक मृत गाय मिली, देखें वीडियो

करनाल जिले के असंध क्षेत्र में 152-डी हाईवे पर शर्फली खेड़ी टोल के पास गौरक्षकों ने गोवंश से भरा कैंटर पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कैंटर में कुल 15 गोवंश मिले, जिनमें 14 गाय जीवित और एक मृत थी। पुलिस ने कैंटर चालक व उसके साथी को गिरफ्तार किया।

Punjab News: करनाल जिले के असंध क्षेत्र में 152-डी हाईवे पर शर्फली खेड़ी टोल के पास गौरक्षकों ने गोवंश से भरा कैंटर पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कैंटर में कुल 15 गोवंश मिले, जिनमें 14 गाय जीवित और एक मृत थी। पुलिस ने कैंटर चालक व उसके साथी को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ 2 अक्टूबर को केस दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस को दी जानकारी

गौरक्षक दल को सूचना मिली थी कि पंजाब की तरफ से यूपी नंबर वाला लाल रंग का टाटा अल्ट्रा कैंटर गायों को भरकर उत्तर प्रदेश या मेवात ले जाया जा रहा है। डायल-112 पर संपर्क नहीं होने पर गौरव ने थाना असंध के प्रबंधक अधिकारी को मोबाइल नंबर पर सूचना दी।

पंक्चर होने पर रुका टैंकर

इसके बाद, गौरव और उसके साथी 152-डी हाईवे पर शर्फली खेड़ी टोल से करीब 200 मीटर आगे वाहन का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद अंबाला की तरफ से उक्त कैंटर आया। उसे हाथ से रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी। शर्फली खेड़ी टोल से करीब 500-600 मीटर आगे कैंटर के अगले टायर में पंक्चर हो गया और वाहन सड़क किनारे धंसकर रुक गया।

पकड़े गए दो युवक

वाहन रुकते ही दो युवक बाहर निकलकर भागने लगे। गौरव और उसके साथियों ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम महेंद्र सिंह और दूसरे युवक ने कृष्ण चंद्र बताया। कैंटर की जांच करने पर उसमें गायों को बांधकर ठूंस-ठूंसकर भरा हुआ पाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।