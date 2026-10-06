Punjab News: CM भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर CBI का छापा, OSD के खिलाफ करप्शन का मामला दर्ज

पंजाब के CM ऑफिस में कथित कैश फॉर ट्रांसफर-पोस्टिंग करप्शन केस को लेकर CBI ने जांच शुरू कर दी है। CBI ने इस मामले में चंडीगढ़ और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी की है।

Punjab News: पंजाब के CM ऑफिस में कथित कैश फॉर ट्रांसफर-पोस्टिंग करप्शन केस को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मंगलवार को भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। इसी के साथ सीबीआई ने मान के कैंप कार्यालय सहित कई परिसर की तलाशी भी ली।

सीबीआई ने शुरू की जांच

पंजाब के CM ऑफिस में कथित कैश फॉर ट्रांसफर-पोस्टिंग करप्शन केस को लेकर CBI ने जांच शुरू कर दी है। CBI ने इस मामले में चंडीगढ़ और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी की है। मोहाली, संगरूर और चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में टीमें पहुंची हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर-2 स्थित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस में भी CBI ने छापेमारी की है। इसके अलावा पंजाब में मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर भी जांच जारी है।

कोर्ट ने दिया जांच का आदेश

यह कार्रवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद हुई है, जिसमें CBI को मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का निर्देश दिया गया था। मामला कथित कैश फॉर ट्रांसफर-पोस्टिंग, अनुकूल नीतियों और टेंडर से जुड़े आरोपों से संबंधित है, जिन्हें ED ने पंजाब के DGP के सामने उठाया था। CBI की कार्रवाई चंडीगढ़ के अलावा पंजाब के अन्य स्थानों पर भी हुई है। मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े ठिकानों पर भी जांच की खबर है।

ED ने की थी FIR दर्ज करने की मांग

ईडी ने पंजाब के डीजीपी को तीन पत्र लिखकर कथित बिचौलिये नितिन गोहल और अन्य लोगों के खिलाफ पैसों और अन्य फायदे के बदले सरकारी अधिकारियों के तबादले एवं तैनाती को प्रभावित करने, हथियार लाइसेंस आवेदनों को मंजूरी दिलाने में मदद देने, गोपनीय सरकारी दस्तावेज लीक करने तथा विभिन्न सरकारी स्वीकृतियां दिलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।

‘मुझे निशाना बना रही बीजेपी’

वहीं, भगवंत मान ने CBI कार्रवाई को लेकर BJP पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में चुनावों से पहले ED और CBI का इस्तेमाल उनकी सरकार और उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मान ने कहा कि लोगों से मिल रहे प्यार को देखकर BJP घबरा गई है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है।